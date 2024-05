Un monde presque parfait

Et si le pouvoir de décision était essentiel à notre humanité ? David Lisner, jeune chercheur ambitieux et cartésien, vit chez "les Réguliers" , une société hyper-développée, hyper-connectée qui veille au bien-être des individus. Non loin de là, une région rebelle s'est coupée du reste du monde : "les Exilés" . Fidèles à une certaine philosophie de vie, ils rejettent radicalement cette société. David Lisner se voit confier malgré lui une mission de haute sécurité : se rendre dans ce territoire hostile et entrer en contact avec Eve Montoya, la nièce et l'unique héritière de l'éminent sociologue Robert Solo qui vient de décéder. Son objectif : récupérer un rapport explosif pouvant mettre en péril tout l'équilibre de la société des Réguliers. Mais Eve, une jeune femme à la personnalité libre, n'entend pas se laisser dicter sa conduite. D'ailleurs, pourquoi David fait-il ce qu'on attend de lui ? Un roman initiatique et original qui donne furieusement envie de retrouver son pouvoir de décision, de jouir de sa liberté, de se réapproprier sa vie.