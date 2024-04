Viens, on se parle

"... Un cadeau empoisonné ? C'est un peu la définition du succès, ça. C'est beau, c'est bien, mais si tu finis par y croire, si tu penses que tu es le meilleur, tes chances s'évaporent, et tu es mort. On me caressait dans le sens du poil, tout le monde me disait oui pour tout, j'aurais pu sombrer. Parfois, je ne voulais plus entendre tout ça, c'était trop. Ca sentait le piège. Prendre l'air, c'était la solution." Omar Sy. Acteur emblématique du film mythique Intouchables, Omar Sy a depuis enchaîné les succès au cinéma, sur les plateformes, en France comme aux Etats-Unis. Son itinéraire, inédit et exemplaire, a fait de lui une icône de notre époque, qui compte parmi les personnalités préférées des Français. Omar Sy est aussi un homme et un père de famille qui se veut ordinaire. Pendant près de trois ans, il a accepté de vivre l'expérience d'un livre avec Elsa Vigoureux, auteur de plusieurs ouvrages et grand reporter au Nouvel Obs. Au fil de leurs échanges, Omar Sy parle de tout, de la famille, de l'amour, du cinéma, du monde, de la vie. On découvre un nomade, un pionnier, un homme profond et libre, doué d'une insatiable curiosité.