Que s'est-il passé le 7 octobre 2023 ? Un choc dans l'âme juive ? un pogrom sans précédent depuis la Shoah ? un ébranlement de la conscience universelle ? une étape dans la guerre mondiale menée contre les démocraties ? Quel lien avec l'invasion de l'Ukraine ? Quel sens donner à l'alliance, autour des terroristes du Hamas, de l'Iran, de la Turquie, de la Russie impérialiste, de la Chine, de l'islamisme sunnite ? La riposte de Tsahal fut-elle "proportionnée" ? Que voulait dire Emmanuel Levinas quand il parlait de l'" exception juive " ? Et Romain Gary et Albert Cohen quand ils annonçaient à l'auteur le retour de " la plus vieille des haines " ? La solitude d'Israël est-elle irrémédiable ? Telles sont quelques-unes des questions posées dans cet essai de colère et de combat que nourrit un demi-siècle d'amour pour l'Etat des Juifs et de méditation sur son destin.