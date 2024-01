Une fête familiale qui se heurte à l'irréparable. Deux fils que tout accuse. Une mère prête à tout pour rétablir la vérité. Lykke Andersen mène une vie heureuse, mondaine et épanouie : éditrice accomplie, compagne d'un auteur renommé et mère de jumeaux. A l'occasion de la fête suédoise de l'Ecrevisse, elle organise un dîner intimiste dans leur maison en pleine campagne, où sera invitée Bonnie, la meilleure amie des garçons, et plusieurs proches du milieu de l'édition. En ce doux mois d'août où les orpins et les rosiers éclosent, l'alcool coule à flot et les convives entonnent à coeur joie des chants traditionnels nordiques. Personne ne peut se douter que le lendemain, ce cadre idyllique se transformera en scène de crime effroyable. Le cadavre de Bonnie est retrouvé dans la stuga, une petite dépendance dans le jardin, où vivent les garçons. Ces derniers nient catégoriquement avoir commis le crime mais il s'avère que la porte était fermée à clé de l'intérieur... Huit ans plus tard, Lykke est placée en détention provisoire. Face à l'inspecteur responsable de l'affaire, elle va devoir retracer le fil de l'enquête afin de trouver le véritable coupable du crime. L'Enigme de la stuga est un puzzle littéraire habilement construit qui rend hommage au mystère à huis clos et un thriller psychologique redoutablement efficace.