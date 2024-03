Kaguya-sama: Love is War Tome 19

Miyuki Shirogane, le président, et Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, se sont rencontrés au BDE de l'académie Shûchiin, un lycée fréquenté par l'élite. Après avoir bataillé pour séduire l'autre et le forcer à déclarer sa flamme, ils sont désormais en couple. Un nouveau trimestre a commencé et, avec lui, le voyage scolaire à Kyôto ! C'était censé être l'occasion de se détendre, cependant, juste avant le départ, Ai Hayasaka, la domestique de Kaguya, annonce sa démission... Le lien qui lie Kaguya et Ai résistera-t-il à cette décision ?