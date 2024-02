Mon imagier animé joyeuses Pâques

Les premiers imagiers Kididoc, pour accompagner toutes les premières découvertes des enfants ! A la découverte de Pâques ! Chaque Kididoc contient beaucoup d'animations qui favorisent la compréhension et la mémorisation, des volets à soulever, des tirettes à actionner... Il y en a toujours plus à apprendre et à découvri à chaque double page !