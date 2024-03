Terres d'Arran : Orcs & Gobelins Tome 25 : Guerres d'Arran. Kalderok

Kalderok est un traqueur et son contrat l'amène à Dal'Darum, haut lieu de la résistance des Anciennes races. Il se fiche bien du camp qu'il sert, des guerres et de la politique. Mais ce coup-ci sa proie est un gros morceau et il devra s'armer de patience et de ruse, surtout lorsqu'il se voit flanqué d'une apprentie, une orc aussi impulsive que redoutable, Aïsha, la fille du seigneur du Mahalal.