"Que pourrais-je te dire ? Que j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, entre l'amour et les blessures des miens. Une famille comme tout un chacun. Que j'ai commencé le piano du haut de mes quatre ans. Une passion s'allumait en moi, pour toujours. Que j'ai tant travaillé dans l'ombre puis dans la lumière, pour te rencontrer. L'humour, le cinéma et enfin le chant, mes trois forces. Autant de facettes de ma personnalité que je te donne, tous les jours, sans artifices. Que j'ai connu très jeune la douleur et la peur. Mais aussi la résilience. N'aie crainte, je me suis relevée. Qu'aujourd'hui, alors que je suis devenue mère, j'aimerais te confier ce que je n'ai pas pu dire plus tôt. Mais, comme d'habitude, à ma manière, pour te transmettre mon parcours. Ce que j'ai appris et désappris. Je voudrais tout te dire", C. L.