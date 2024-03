Ao Ashi Playmaker Tome 21

Le match contre Funabashi a laissé des traces. Deux mois plus tard, Akutsu, le nouveau capitaine de l'Esperion, a impulsé plusieurs changements de fond à l'équipe, ce qui lui permet d'enchaîner les victoires en Premier League et en J-Youth Cup... Mais tout ça se fait au détriment d'Ashito, qui n'a plus vu l'ombre d'une feuille de match depuis son carton rouge. Pire, malgré des succès prometteurs, un drame va venir bouleverser l'équipe et son capitaine se trouve particulièrement impuissant face à la situation... L'Esperion nouvelle génération saura-t-il surmonter ses échecs et ces difficultés ? Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais.