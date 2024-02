La Lisière

Un choc sous la voiture, en pleine nuit, alors que Vivian, Hadrien et leur fils Tom roulent dans les monts d'Arrée. Hadrien s'arrête, descend pour voir, Tom le suit. Une minute passe, puis deux. Vivian s'inquiète, elle ne les entend plus. Elle appelle. Personne. Mais quand elle s'avance de quelques pas, un homme armé d'une hache surgit et la prend en chasse. Elle court vers la route, se jette quasiment sous les roues d'un camion, qui la conduit à la gendarmerie. Là, elle raconte. La lieutenante Maelys Mons envoie une équipe sur place. Rien. Aucune trace. Ainsi commence une attente insoutenable, d'autant que, dans ses rêves, Vivian retrouve son mari et son fils. Puis la voiture est découverte, vide. Où sont Hadrien et Tom ?