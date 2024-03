Dreamland Billionaires Tome 2 : Terms and Conditions

Declan Je suis destiné à devenir le prochain PDG de l'empire médiatique de ma famille. Le seul problème ? La clause d'héritage de mon grand-père. Accomplir son dernier souhait de se marier et d'avoir un héritier semblait impossible jusqu'à ce que mon assistante se porte volontaire pour le poste. Notre mariage était censé être la solution parfaite à mon plus gros problème. Mais plus nous agissons en amoureux pour le public, plus je me sens incertain de notre contrat. Se soucier d'Iris n'a jamais fait partie du contrat. Surtout pas quand il est inévitable de lui briser le coeur. Iris Mon plan pour épouser Declan était simple en théorie. Emménager ensemble. Organiser un mariage. Avoir un bébé. Nous avons établi des règles pour éviter tout problème. Des règles qui ne devaient jamais être enfreintes, peu importe à quel point Declan me tente. Mais que se passe-t-il lorsque notre fausse relation empiète sur la vraie ? Tomber amoureuse n'a jamais été une option. Du moins, pas pour moi.