Livres : Au coeur de l'été, trois femmes puissantes

Semaine 31 : la France vit ce 11 août avec la perspective d’ouvrir les parapluies en Bretagne et Normandie, quand le Sud sortira plutôt les parasols. Et côté lectures, elles sont trois romancières à s’installer sur le podium des meilleures ventes. Voire, avec un peu plus de recul, six femmes dans le top 10 — considérant que Mélissa Da Costa place deux ouvrages… Un été féminin ?