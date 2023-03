Etre à sa place

Ca commence parfois par une inquiétude ou un malaise. On se sent en décalage. On a le sentiment de ne pas "être à sa place" . Mais qu'est-ce qu'être à sa place, dans sa famille, son couple, son travail ? Quels sont les espaces, réels ou symboliques, qui nous accueillent ou nous rejettent ? Faut-il tenter de conquérir les places qui nous sont interdites, à cause de notre genre, notre handicap, notre âge, notre origine ethnique ou sociale ? Peut-être faut-il transformer ces lieux de l'intérieur et s'y créer une place à soi ? C. M. Cet ouvrage interroge ce qui est à la fois la formulation d'un désir personnel et un nouvel impératif social. Et si, comme nous le suggère Claire Marin, le propre d'une place était de sans cesse se déplacer, ou de déplacer celui qui croit pouvoir s'y installer ? La philosophe circonscrit brillamment un concept multiple et éternel. Télérama. Un essai remarquable, un voyage intime, philosophique et littéraire. Libération. Une réflexion pénétrante. Le Monde.