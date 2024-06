Une étude annonce des années noires pour la librairie indépendante

Quelques années après ce qui est désormais désigné comme « l'âge d'or », celui des années du Covid et du statut de commerces essentiels, le solde des librairies reste encore positif. En 2023, 147 librairies indépendantes ont ainsi ouvert leurs portes, pour 52 fermetures, soit 95 créations nettes, d'après des données communiquées par le Centre national du livre.

Avec 2456 commerces comptant au moins un salarié en 2022, le tissu économique des librairies « tend à se reconstruire », constate même Xerfi, avec une hausse de 9 % depuis 2018 (2253 points de vente).

Un contexte négatif

Présentant les graphiques et chiffres d'une étude intitulée « Quels impacts de l'inflation et quels scénarios pour 2024 et 2025 », Jérémy Robiolle, directeur du développement de Xerfi, relève une baisse du marché en 2022 et en 2023, à la fois en volume et en valeur.

Les ventes de livres imprimés ont reculé, en volume, de -3,5 %, et, en valeur, de -2 % en 2022, puis, en 2023, de -1,7 % en volume. Côté valeur, la hausse de 0,9 % est due à l'augmentation des prix des livres. Entre les courbes des ventes de livres imprimés sur le marché français, l'écart se creuse.

Certains rayons résistent particulièrement bien à un contexte peu porteur, notamment la BD et le manga, la jeunesse et le poche. D'autres, à l'instar des dictionnaires, du juridique, de l'économie ou de la gestion, s'effondrent.

Un « effet ciseaux » bien réel

Parallèlement à ces ventes stables, au mieux, le prix à la consommation de livres, qui a augmenté, reste largement en deçà du taux d'inflation général des prix (2,7 % de hausse contre 4,8 % de taux d'inflation sur 2023 seulement).

Conséquence : les libraires se retrouvent à la merci d'un « effet ciseaux », quand les chiffres d'affaires ne progressent pas mais que les charges, elles, connaissent une forte croissance. Salaires, loyers, frais de transport, sous-traitance sont autant de postes de dépenses qui coûtent alors de plus en plus chers.

Ceux-ci pèsent considérablement sur le chiffre d'affaires des points de vente. Les AACE (Autres achats et charges externes), les charges externes à l'entreprise, représentent en 2022 14,6 % du CA des petites librairies (entre 100.000 et 500.000 € de CA), 12,7 % des grandes (plus de 2 millions €) et 12,4 % des moyennes (entre 500.000 et 2 millions €).

La masse salariale (hors CICE), pour sa part, équivaut à 20,8 % du CA des librairies moyennes et pour 20,2 % chez les grandes. Les plus petits établissements, eux, atteignent 18,1 %, après une très forte hausse depuis 2020.

« Cela pourrait sonner comme une bonne nouvelle, puisque les reins seraient solides pour employer plus : ce n'est pas le cas. Ces chiffres montrent que la progression du SMIC est derrière cette hausse, quand le chiffre d'affaires stagne », explique Jérémy Robiolle.

À LIRE - Faut-il une trêve des nouveautés pour faire la guerre à la surproduction ?

Le taux d'excédent brut d'exploitation (y compris CICE) a ainsi plongé en 2022, particulièrement celui des petites librairies (1,7 %), « qui a retrouvé un niveau rarement connu, celui du moment post-crise financière de 2008 », rappelle le directeur du développement de Xerfi.

Ça passe ou ça casse

En s'appuyant sur les données de l'Observatoire de la librairie et sur ses propres prévisions, Xerfi a émis des hypothèses pour chacun des profils de librairies étudiés. Celles-ci portent sur les années 2024 et 2025, avec un scénario selon lequel le chiffre d'affaires et les marges commerciales restent stables par rapport à 2022.

Dès 2023, les librairies « sont passées en territoire négatif, à marge commerciale constante et hors coupe massive dans les dépenses », avec un chiffre d'affaires en recul de 1 %. Les établissements moyens (0,4 %) et grands (1,6 %) restent toutefois dans le vert.

Le taux de résultat net serait négatif pour les petites dès 2023 (- 0,5 %), mais les librairies moyennes les rejoindraient dès 2024 (- 0,4 %) avant les grandes, l'année suivante (-0,3 %). Bien entendu, ces taux se creuseraient d'une année à l'autre : en 2025, les petites librairies afficheraient une perte nette de -3,3 %.

« Beaucoup de chefs d'entreprise auraient fermé boutique compte tenu de ce que je vais vous présenter », avait prévenu Jérémy Robiolle, soulignant la résilience de ce commerce et son faible taux de défaillance (1,1 %), véritable anomalie de l'économie française.

La réponse dans la marge ?

Pour éviter ces pertes généralisées et conserver un taux de résultat net équivalent à 2023, Xerfi s'est risqué à mesurer la croissance du chiffre d'affaires nécessaire sur la période 2024-2025.

Elle devrait atteindre 8,2 % pour les petites librairies, 5,6 % pour les moyennes et 5,3 % pour les grandes. Autant dire qu'aucun professionnel ne peut sereinement y prétendre, dans un contexte de contraction des achats et de hausse des charges.

Améliorer la marge de la librairie reste une solution évidente : certains points de vente ont supprimé la carte de fidélité et le rabais de 5 % parfois accordé aux clients, ou abandonné les marchés publics de livres, où les remises exigées grignotent la marge.

Le Syndicat de la librairie française, informé par ces chiffres, réclame à présent un geste de solidarité des éditeurs, par de meilleures remises sur les achats de livres ainsi qu'une limitation du rabais accordé aux collectivités pour les achats de livres des bibliothèques, en s'adressant cette fois aux pouvoirs publics. Les premiers, notamment le Syndicat national de l'édition, Média Participations et Hachette, n'ont toujours pas répondu, quand les seconds n'étaient pas présents lors de l'ouverture des RNL, élections législatives obligent.

À LIRE - Librairie : “N'attendez pas les fermetures et les licenciements pour agir”

« Est-ce que la marge commerciale est le seul levier pour les librairies indépendantes ? », interroge Jérémy Robiolle, qui précise qu'il s'agit d'un « scénario fiction », comme pour préserver une assistance quelque peu sonnée. L'âge d'or est révolu.

Photographie : illustration, Frédéric BISSON, CC BY 2.0

DOSSIER - Une écologie de la librairie au coeur des RNL 2024