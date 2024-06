De Buick et de broc : Roadmaster, de Stephen King

Celle-ci s’y montre sous toutes ses formes : solide, gazeuse, liquide, impalpable même, et elle ne cesse d’évoluer dans le temps pour questionner ce facteur central de nos vies. Autrement dit, comme le veulent les romans d’horreur, elle est dans tous ses états.

C’est d’abord la part réaliste du substrat romanesque qu’interroge le livre, dont l’essentiel est humain, lié aux personnages. Cet essentiel est double, si l’on veut : il touche aux sentiments et aux corps, obsédants. À rude épreuve, ces derniers sont auscultés par l’auteur, aux heures de crise. Les carnages routiers en donnent l’occasion, qui hantent le roman, ainsi que l’innommable, face auquel se retrouvent les policiers d’État à cause de la Buick, qui éprouvent alors du dégoût, de l’angoisse — quand ce n’est pas de l’épouvante —, qui s’expriment au plan organique.

Se mêlant à son contraire, l’irréel n’est pas en reste dans le livre. Cachant une porte dimensionnelle de force majeure, la Buick autour de laquelle gravite l’ensemble du roman cristallise cette part fictive. Sensible dans les monstres extraterrestres qu’enfante la voiture maudite, cette part l’est encore par le biais des jeux lumineux auxquels la Buick donne lieu lorsqu’elle s’active, lesquels scandent l’œuvre dans un luxe d’invention verbale qui en accuse l’importance primordiale. De fait, à travers ces jeux étincelants, l’auteur attise l’hypersigne de la fiction : la lumière, d’autant que celle-ci transforme ce qui est et crée des illusions constitutives du cinéma, notamment.

Sur un autre plan, au-delà des drames qu’elle éclaire, l’œuvre interroge la substance dont sont faites les destinées, à travers la métaphore des chaînes que forment nos existences et que file Sandy Deaborn, le narrateur premier. Souvent occultes, les maillons de ces chaînes nous échappent pour fixer ce qui nous arrive, sans qu’on ne puisse rien y faire. Faibles de cela, autant être fataliste, souffle la sagesse du livre, basique et primitive, de bon sens.

Aussi bien, les expériences qui la fondent prennent des teintes métaphysiques. L’espace-temps terrifiant auquel donne accès la Buick souligne cette dimension de l’œuvre, flagrante à la fin. L’inconnu sans limites, que la fiction peut peindre, s’avère ainsi une loi de notre condition humaine, comme ce dialogue entre Ned, la jeune recrue de l’histoire, et Sandy, au seuil de la retraite, l’indique, après que le second a comparé la Buick à une pièce de puzzle rétive à la réalité et que Ned lui a répondu qu’il ne saisissait pas ce que cela signifiait :

Eh bien, réfléchis-y, ai-je dit. Parce qu’il va bien falloir que tu vives avec. – Comment vais-je faire ? a-t-il demandé. Il n’y avait plus trace de colère dans sa voix. Sa colère s’était éteinte. À présent, il ne désirait plus rien d’autre que d’être guidé. À la bonne heure. – Tu ne sais pas non plus d’où tu viens et où tu vas, n’est-ce pas ? lui ai-je demandé. Mais il faut bien que tu vives avec aussi. Il vaut mieux ne pas trop fulminer contre. Ne pas passer plus d’une heure par jour à brandir les poings au-dessus de ta tête en maudissant le ciel. – Mais… – Des Roadmaster, il y en a partout, ai-je dit.

La morale de Sandy est claire, à hauteur d’homme : la révolte métaphysique n’est pas de mise pour lui, plutôt une acceptation mesurée. L’une des formes que peut prendre cette révolte est, du reste, une soif de savoir dévorante, dont on voit où elle mena Curt Wilcox, le père de Ned, tué brutalement. S’il existe quelque part, le bonheur est sur Terre, dans les bornes que celle-ci implique, quitte à jouer de la fiction pour y échapper.