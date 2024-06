La septième lune : investigations en Italie

Depuis plusieurs jours, Alice n'a reçu aucune nouvelle de Teresa dont le téléphone reste désespérément muet. Et même si les deux sœurs sont à l'opposé l'une de l'autre, Alice ne peut qu'être inquiète de constater que sa sœur n'a pas appelé leur mère pour son anniversaire : une chose impossible pour la fille modèle dont voisin, famille et amis ne cessent de louer les qualités.

C'est cette inquiétude qui a fini par pousser Alice à convaincre ses parents d'aller déclarer une disparition suspecte à la police de Pavie puisque les carabiniers locaux ne semblent pas vouloir prendre leur commune inquiétude au sérieux, arguant que les intempéries que subit la région sont, à n’en pas douter, à l'origine de ce silence.

C'est l'inspectrice Clara Pontecorvo qui va prendre la déposition de la famille : avec méthode, elle interroge le père, la mère, la fille pour conclure que Teresa doit vraiment être la perle des perles des modèles de fille/sœur/amie et que son silence, sans être encore préoccupant, n'est pas totalement normal.

D’autant moins que, de toute évidence, les parents de Teresa ne sont pas totalement coopératifs pour lui donner plus d'informations que des banalités. À tel point que, une fois partis, Clara engage une série de vérifications préliminaires malgré le peu de disponibilité en personnel policier que le mauvais temps a amené à dispatcher partout en réponse aux appels au secours de nombreux habitants. Et, du coup, les recherches de Teresa n'ont pas vraiment débuté.

Mais quand la voiture de Teresa est retrouvée dans un ravin inondé, l'inquiétude de Clara monte d'un cran. Jusqu'à ce que le corps de Teresa soit repéré par un hélicoptère en charge d'étudier les dégâts causés par les pluies diluviennes : une mise en scène macabre qui semble inspirée de certaines coutumes macabres prénuragiques sardes.

Un constat qui alerte rapidement Clara, laquelle fait aussitôt le lien avec une affaire retentissante qu’avaient résolue, quelque temps auparavant, les inspectrices Eva Croce et Maria Raïs, assistées du vice-questeur Vito Strega. Elle se met alors en quête de les contacter.

Ceux-ci s'avèrent être en Sardaigne pour tenter d'oublier (et de faire oublier) la dernière affaire qu'ils avaient élucidée ensemble et qui avait laissé des traces polémiques : une mise au vert s'imposait pour fêter ce succès mais aussi l'officialisation de la création d'une unité spécialisée dans les crimes en série sous la direction de Strega !

Des échanges téléphoniques entre Pontecorvo et Croce, il ressort une similitude significative entre les deux affaires, ce qui met un terme aux vacances sardes de l'équipe et précipite leur départ pour la Lombardie afin d'apporter leur concours à Pontecorvo et ses collègues !

Nouvel opus des aventures policières de Croce/Raïs/Strega auxquels de nouveaux intervenants vont prêter main forte.

Sans que cela ne soit indispensable, car le roman reste globalement autoporteur, il est quand même préférable d'avoir lu les précédents épisodes (cf L'île des âmes puis L'illusion du mal) pour ne pas trouver incompréhensibles certaines allusions, événements et personnages qui ne peuvent bien sûr, qu'être évoqués dans le présent récit ! Et, de toute façons, la plongée dans la civilisation prénuragique, avec ses us et coutumes, qu'offre la lecture de L'île aux âmes reste, pour moi, un incontournable.

L'écriture est toujours aussi claire et limpide, déroulant les événements simultanés mais géographiquement distincts de manière très fluide en usant de ce stratagème toujours efficace que sont les chapitres qui vous laissent toujours sur un événement interrompu attisant la soif de dévorer toujours plus vite ce qui suit pour retrouver le fil un peu plus loin.

Au fond, on a l'impression de lire en parallèle plusieurs histoires à la fois qui finiront, bien sûr, par se rejoindre au fur et à mesure. Normal ! Ne sommes-nous pas en Italie où tous les chemins mènent à Rome ? Même si, là, en l'occurrence, il s'agit du tout petit village de Garlasco.

Et si, à dessein, Piergiorgio Pulixi nous entraîne dans toutes les fausses pistes possibles et imaginables, il parvient quand même à faire de tous ces événements paraissant divergents, un contexte cohérent ou tout prend sa place au fil des pages.

Ses personnages, un peu caricaturaux dans certaines de leurs attitudes (Strega est sombre, Raïs est extravertie, Croce est tourmentée, Pontecorvo est immense, Pavan a toujours faim...), restent des professionnels capables de transcender leurs différences pour faire de l'équipe, une formidable machine à remuer la boue et à creuser derrière les apparences pour faire progressivement apparaître contradictions et pas-de-côté des suspects ou des protagonistes qui les feront inéluctablement trébucher.

Et, parallèlement, ces investigations tenaces et perspicaces donneront à l'auteur toutes les occasions de mettre en lumière les travers de la Justice de la Police, des médias... Mais aussi l'omniprésence des sociétés occultes, qui profitent de la détresse économique du pays et de ses habitants pour étendre leur emprise toujours plus importante et toujours plus difficile à juguler.

Mais au-delà de toutes ces dérives dont la société italienne tout entière pâtit, c'est en revenant à des mobiles tellement humains (Avidité, luxure, jalousie, vengeance, obsession, trahison, amour, etc…) que les enquêteurs tireront finalement le fil qui les mènera à la solution !

Un petit regret ? Oui ! Dommage que le traducteur n'ait pas eu le courage (ou l'autorisation ?) de traduire certaines des imprécations et autres possibles jurons restés dans leurs patois d'origine (sarde) dont les sonorités et le contexte laissent entrevoir toute la verdeur et la crudité : au fond, si l'auteur les a utilisés, même « masqué » avec ce patois, il ne les a pas, lui, renié. Et ses compatriotes italiens les ont certainement très bien compris…