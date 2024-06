The Terrifics : Odyssée cosmique à travers le Multiver noir

L'initiative "New Age of Heroes" de DC Comics, lancée voilà six ans, donnait leur chance à des artistes porteurs, tout en agrandissant la famille de DC. Cette ligne éditoriale se caractérisait par une liberté créative accrue, où les illustrateurs influenceraient nettement plus la narration. La collection insufflait également une diversification de l'offre, en explorant de nouvelles pistes. Les titres de cette ligne ont souvent été comparés à des séries classiques, avec toutefois des éléments contemporains et novateurs.

Parmi les titres issus de cette initiative, The Terrifics se démarque comme l'une des séries les plus notables.

L'intrigue s'articule autour d'un quatuor improbable : Mister Terrific, Metamorpho, Plastic Man et Phantom Girl. Ces protagonistes aux pouvoirs moins complémentaires volontairement que par la force des choses, se retrouvent liés par un champ d'énergie mystérieux suite à un incident quantique dans le Dark Multiverse. À travers leur épopée interstellaire, ils exploreront des dimensions parallèles, tout en cherchant à se débarrasser de cette connexion qui les contraint à rester ensemble.

Chaque personnage se dévoile progressivement au fil des pages. Michael Holt, alias Mister Terrific, incarne le génie scientifique tourmenté qui trouve un écho à sa solitude dans ses coéquipiers forcés. Metamorpho, capable de se transformer en différents éléments chimiques, lutte contre sa nature instable. Plastic Man apporte une touche d'humour décalé grâce à ses capacités d'élasticité. Phantom Girl, quant à elle, représente le fil ténu qui les relie à leur dimension d'origine.

La narration dynamique de Lemire rend accessibles des concepts scientifiques complexes, tout en explorant la nature humaine face à l'inconnu. Les dialogues, empreints d'esprit et de profondeur, révèlent son talent pour la caractérisation des protagonistes.

L'aspect visuel constitue l'un des atouts majeurs de la série. Une pléiade d'artistes talentueux, dont Ivan Reis et Joe Bennett, ont contribué à créer une esthétique captivante. Chaque monde visité bénéficie d'un style unique, allant du rétro-futurisme à l'abstraction cosmique. Les transformations de Metamorpho et les étirements de Plastic Man sont rendus avec fluidité, contrastant avec la rigueur géométrique des gadgets de Mister Terrific.

Dans l’industrie, Lemire est réputé pour des récits aux personnages profondément humains – et plus encore chez les méta-humains. The Terrifics a souvent été comparé aux Quatre Fantastiques de Marvel, en partie pour les pouvoirs des héros réunis, mais le scénariste leur insuffler une nouvelle en explorant des failles personnelles. La solitude de Mr. Terrific, l'humanité de Metamorpho malgré son apparence monstrueuse, l'humour de Plastic Man qui masque des sentiments plus profonds, et la quête de Phantom Girl pour trouver sa place : autant de thèmes que Lemire traite avec une véritable intelligence​​.

Il excelle surtout dans cet équilibre entre action et développement des protagonistes. Scènes d’affrontement fantastiques, explorations interdimensionnelles spectaculaires, c’est entendu : jamais pourtant ces séquences ne prennent le pas sur la construction narrative. Aux dialogues incisifs s’ajoutent les saillies humoristiques de Plastic Man, ses altercations gentillettes avec Metamorpho… Bref, un vrai bonheur.

The Terrifics combine brillamment action, émotion, des personnages complexes et un scénario riche en rebondissements. Entre aventure spatiale, exploration scientifique et drame personnel, Jeff Lemire et son équipe artistique réussissent à créer une œuvre captivante et visuellement impressionnante, faisant de cette série une lecture incontournable pour les amateurs de comics. Un voyage au cœur du Multivers noir qui ne manque pas d'originalité.