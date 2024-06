Les rites de l’enfantement : entre universalité et particularismes

La grossesse est un moment important dans la vie d'une femme, et dans de nombreuses cultures à travers le monde, elle est entourée de rites et de traditions. Bien que ces pratiques puissent varier considérablement d'un continent à l'autre, elles ont souvent des similitudes et peuvent même se répandre dans une dynamique d'échange transculturel.

Ainsi, en Indonésie, les femmes enceintes portent souvent un bola de grossesse, un pendentif en forme de sphère qui émet un son doux lorsqu'il est secoué. Ce bola de grossesse est censé apaiser le bébé dans l'utérus et renforcer le lien entre la mère et l'enfant. Cette pratique s'est répandue dans d'autres parties du monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où de plus en plus de femmes enceintes portent des bolas de grossesse.

D'autres exemples de rites et de traditions entourant la grossesse comprennent la cérémonie de la baby shower aux États-Unis, où les amis et la famille de la future mère se réunissent pour célébrer l'arrivée du bébé et offrir des cadeaux à la mère et à l'enfant. Au Japon, les femmes enceintes participent souvent à une cérémonie appelée « obi-shime », où elles portent un vêtement traditionnel et reçoivent des bénédictions pour une grossesse en bonne santé.

Ces rites et traditions peuvent avoir des significations différentes dans différentes cultures, mais ils reflètent tous l'importance de la grossesse et de la naissance dans la vie humaine. Aujourd’hui, avec la mondialisation qui touche aussi forcément les échanges culturels, certaines pratiques, autrefois réduites à une zone géographique très limitée, tendent de plus en plus à se répandre dans le monde entier, créant ainsi une dynamique d'échange transculturel. Mais il peut être utile de mieux comprendre d’où viennent les rites que l’on pratique désormais sans toujours bien s’interroger.

Venir au monde – Les rites de l’enfantement sur les cinq continents (Petit bibliothèque Payot, 2007, 284 pages, 9.65 €)

Cet ouvrage nous convie à un voyage à travers les traditions de la naissance dans une centaine de communautés ethniques réparties sur les cinq continents. On prend ainsi la mesure de l'importance des rituels dans toute vie humaine. Si certaines pratiques telles que l'isolement de la mère et du nouveau-né sont répandues dans de nombreuses cultures, d'autres usages tels que les positions d'accouchement, les interdits alimentaires, les symboles liés au placenta et au cordon ombilical diffèrent considérablement d'une société à l'autre.

Il apparaît que les coutumes restent profondément ancrées dans toutes les communautés, alors que les sociétés industrialisées et médicalisées ont perdu une grande partie de la dimension mystique de la naissance. C’est sans doute ce qui explique le phénomène d’incorporation de pratiques très éloignées des cultures européennes pour retrouver une forme de ritualisation des grands moments de la vie, comme s’il s’agissait là en réalité d’un besoin inscrit au plus profond de notre humanité.

L’ouvrage est signé par une spécialiste, Lise Bartoli, psychologue clinicienne, psychothérapeute et hypnothérapeute qui enseigne à l'université UEMC de Valladolid et dirige le diplôme universitaire d'hypnose thérapeutique. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Se libérer par l'hypnose, Dominer sa part d'ombre et L'Art d'apaiser son enfant.

Les mères – La grande histoire de la maternité (Sciences Humaines, 2023, 259 pages, 21 €)

Cet ouvrage offre une véritable somme sur la question de la maternité à travers les âges. Coordonné par Martine Fournier, ancienne rédactrice en cheffe de la revue Sciences Humaines, et Cécile Peltier, rédactrice en chef adjointe de la revue Sciences Humaines, ce livre réunit des contributions de nombreux spécialistes, dont Hugo Albandea, Lise Bartoli, Sophie A. de Beaune, Emmanuelle Berthiaud, Marianne Caron-Leulliez, Jean-François Dortier, Guillemette Faure, Agnès Fine, ou encore Camille Froidevaux-Metterie.

Les mères propose une exploration complète de l'histoire de la maternité, de la préhistoire à nos jours. Dans les temps préhistoriques, les femmes donnaient naissance seules, souvent accroupies ou sur le sol, près d'une source ou d'une forêt pour renforcer la vitalité de la terre. Aujourd'hui, les mères du XXIe siècle accouchent dans des environnements hautement médicalisés et peuvent bénéficier de la procréation médicalement assistée.

Une équipe d'experts pluridisciplinaires, composée d'historiens, de sociologues, de psychologues, d'anthropologues et de philosophes, étudie les grandes questions liées à la naissance et à la maternité dans ce livre. Les bébés sont attendus avec impatience dans toutes les sociétés, mais les débats actuels ne reflètent pas toujours cette attente, et le désir d'enfant reste un mystère. Néanmoins, la maternité est un pilier fondamental de la vie sociale, car ce sont principalement les femmes qui donnent naissance et façonnent les adultes de demain.

Donner vie au royaume - Grossesses et maternités à la Cour, XVIIe-XVIIIe siècle (2022, CNRS Editions, 300 pages, 27 €)

Les enjeux de la fécondité et de la maternité sont primordiaux dans les familles royales et princières françaises, étant donné que la loi salique ne reconnaît pleinement la reine que lorsqu'elle a enfanté un héritier. L'analyse des grossesses des princesses et des reines, depuis la consommation du mariage jusqu'à l'accouchement et les premiers mois de l'enfant, dévoile l'importance cruciale de cette question à la cour. Les corps de ces femmes sont étroitement surveillés pour déceler les signes d'une grossesse, et les retards de règles sont un sujet public, discuté même dans les ambassades européennes. Les ventres arrondis sont utilisés comme un outil politique pour rassembler les sujets autour de prières et de cérémonies religieuses, pour retarder des décisions ou détourner l'attention de l'opinion publique.

Docteur et agrégée d'histoire, Pascale Mormiche étudie également la transmission des connaissances sur la grossesse et la maternité qui se développent aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les sages-femmes et les chirurgiens accoucheurs rivalisent pour examiner et accompagner ces femmes enceintes, tandis que les princesses elles-mêmes partagent leurs connaissances et leurs expériences, parfois même au-delà des frontières. La cour se révèle ainsi comme un véritable laboratoire des pratiques périnatales.

Dans ce passage de l'intime à l'officiel, l'auteure réévalue le rôle politique des reines qui cherchent à préserver leur intimité, négocient avec les règles de l'étiquette et mettent en place des pratiques de limitation des naissances pour ne plus être considérées comme de simples « machines à produire des héritiers » pour le royaume.

Mamans du monde (2020, First Editions, 263 pages, 16.95 €)

Ania Pamula et Dorothé Saada, toutes les deux journalistes au sein du magazine Parents sont allées à la rencontre de mamans originaires du monde entier. Elles ont recueilli leur parole pour nous permettre de découvrir l’immense diversité des pratiques autour de l’enfantement, entre traditions et expériences. Les autrices, qui ont été enceintes en même temps, tout en étant de nationalité différente (l’une est polonaise, l’autre française) ont tout d’abord tout simplement échangé autour de leur façon de vivre leur maternité. C’est ainsi qu’est née l’idée de l’écriture de cet ouvrage.

Entre l’anecdotique et le civilisationnel, on en apprend davantage sur notre humanité, tout simplement. Et les rites sont très divers. Par exemple, en Chine, il est conseillé aux nouvelles mères de ne pas prendre de bain pendant un mois après l'accouchement. En Italie, les mères utilisent leur lait maternel pour soigner les petites blessures de leur bébé. Au Canada, les futures mamans préparent un gâteau de révélation de genre, bleu ou rose, pour annoncer le sexe de leur bébé à venir. En Turquie, les femmes consomment des aliments sucrés après l'accouchement pour garder un souvenir agréable de ce moment. En Pologne, on place de l'ail frais près du lit du bébé pour prévenir le rhume. Au Mexique, les mères habituent leurs enfants à manger du piment dès leur plus jeune âge. Les mamans bahreïniennes célèbrent la première marche de leur enfant, tandis que les mères arméniennes fêtent la première dent de leur bébé.

Crédits illustration Pexels CC 0