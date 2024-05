Norferville de Franck Thilliez : Liberté absolue et danger omniprésent

Norferville : avec un pareil nom, difficile d’imaginer une cité verdoyante où le soleil baigne la ville d’une douce chaleur. « Norferville est complètement isolée, c’est une ville qu’on ne quitte pas une fois qu’on y est. J’adore cet environnement, car j’aime les histoires en huis clos : normalement elles parlent d’enfermements, dans des situations plutôt obscures. »

Mais cette fois-ci, « c’est un enfermement extérieur, une fois qu’on est dans cette ville on est piégés, on ne peut pas en sortir. Ce qui est intéressant c’est que le criminel est forcément là, quelque part… », explique Franck Thilliez au micro de ActuaLitté.

Pour cette nouvelle émission, le romancier raconte comment il a relevé ce challenge d’écrire sur un territoire si éloigné de la France, radicalement différent de ce que le lecteur connaît. « Norferville c’est une ville que j’ai inventée, qui n’existe pas, mais qui est basée sur un modèle réel tel qu’on peut en trouver dans le Grand Nord québécois, des villes minières où l’on exploite encore aujourd’hui du minerai de fer. »

Des villes soumises à un isolement extrême et des conditions de vie très compliquées. « C'est ce qui était intéressant : pouvoir créer ma propre ville en étant réaliste », insiste-t-il.

Et pour ce tour de force, il fallait que la Nature devienne un personnage à part entière : « Je me suis rendu au Québec et ce qui m’a stupéfié, c’est cet environnement incroyable, immense, très joli et en même temps très hostile parce que dangereux. C’est ce sentiment-là que j’ai voulu faire ressortir dans Norferville, une impression de liberté absolue et de danger omniprésent, une menace qui pèse sur la ville. »

CHRONIQUE – Thilliez exhume les sordides secrets du grand Nord canadien

Mais cet ouvrage n’a rien d’une expédition folklorique à la recherche de sensations fortes : Norferville part d’un crime effrayant, pour remonter le fil d’une autre histoire de ce territoire. « Les autochtones portent en eux les stigmates de tout ce qu’on leur a fait subir en les dépossédant de leurs territoires, la colonisation et tout un tas de choses terrifiantes qu’ils ont subies », souligne Franck Thilliez.

« J’ai découvert une surreprésentation de la violence, des disparitions et des meurtres chez les femmes autochtones par rapport au reste de la population canadienne. Ce phénomène m’a intéressé et j’en ai fait le thème de mon livre. » Une exploration sociale, sociétale, historique, pour laquelle l’auteur de polars a puisé pleinement dans les ressources du genre.

« Un des avantages du genre c’est que nous, les auteurs de polar, avons une liberté absolue, on peut aller dans le sens de la morale ou aller à l’inverse. Aujourd’hui, nous sommes dans un monde où tout est surveillé, tout peut être interprété de travers. Cette liberté, c’est ce que nous devons essayer de défendre dans notre genre sinon nous finirons rangés dans des moules contrôlés par quelques-uns et le polar ne sera plus une représentation du monde réel. »

L’entretien est à retrouver dans notre émission :

