Tisser un lien intergénérationel... par les webnovels de romance

Jun-woo est professeur à l’université. Calme et à l’écoute, il est apprécié de ses élèves. Après avoir perdu sa femme il y a des années, il a élevé seul ses deux filles. Aujourd’hui, l’une s’est installée à l’étranger, et l’autre, Je-kyung, la trentaine, lui annonce vouloir quitter l’appartement familial pour s’installer de son côté.

Jun-woo sent la solitude peser sur son quotidien, il vit son existence avec une forme de mélancolie. Son piment, ce sont ses sorties au musée ou au théâtre avec son club culturel, mais surtout... les webnovels de romance qu’il a commencé à lire en ligne il y a peu. Sa meilleure amie raille ce penchant, mais entend sauter sur l’occasion pour lui présenter quelqu’un.

Jun-woo se sent seul, mais a-t-il seulement envie de vivre un nouvel amour ? Les réponses qu’il cherche ne se trouveraient-elles pas ailleurs ? Par exemple, dans l’échange qu’il commence à nouer avec l’auteur de sa série préférée…

Sa fille Je-kyung, elle, n’est pas tout à fait honnête. Elle n’a pas dit à son père que si elle veut quitter l’appartement familial, c’est pour s’installer avec la femme qu’elle aime, Seung-min. Laquelle n’est autre que l’autrice de la série de webnovels que son père aime tant…

Récit de quotidiens croisés

Dans cet épais volume de 288 pages couleur, le récit coule comme un fleuve tranquille. Les cases, qui se concentrent sur des petits détails, cadrent les mains, les bouches, les plantes des appartements, nous invitent à pénétrer dans le quotidien de ces personnages particulièrement humains et attachants, dans une ode à la douce mélancolie de tous les jours.

Les récits et les voix se croisent dans ce webtoon à l’ambiance tranquille et empreinte de poésie. Les points de vue des différents personnages s’alternent, se brouillent, se mêlent avec des souvenirs du passé, jusqu’à ce que tout à coup le lien s’établisse.

Les histoires qui semblent sans rapport viennent toutes s’enchevêtrer les unes aux autres dans une trame très bien construite, qui nourrit un certain suspense : que se passera-t-il quand tous les protagonistes de l’histoire réaliseront qu’ils sont liés entre eux, que le père connaît déjà l’amoureuse de la fille, que la mère décédée était en fait romancière elle aussi ?

Ode à l’art et à ce qui nous relie

Le professeur qui lisait des romans d’amour joue avec les frontières que l’art peut aider à franchir. On dépasse les préjugés de l’âge comme du genre, ni la femme de 60 ans, ni l’homme du même âge, ni l’autrice de romans d’amour, ni la mère partie trop tôt ne correspondent à ce qu’on attendait d’eux.

Ils sont fragmentés, complexes, émus par les livres et les tableaux, et foncièrement humains. Le dessin aux traits simples et épurés boucle parfaitement cette ambiance touchante et apaisante.

La série, plus proche du roman graphique que du webtoon classique, est déjà terminée en Corée où elle compte 5 tomes. Entre relation père-fille, amitié intergénérationnelle, et rapport à l’art et aux sentiments, ce manhwa aux récits croisés nous offre un beau voyage humain.