La destinée fabuleuse d'une famille vénézuelienne

Sa compagne, Ana Maria, le marquera profondément. Elle sera la première femme médecin de la région et ensemble, ils auront une fille qu'ils nommeront Venezuela, en hommage à leur pays. Liée par son prénom et ses racines sud-américaines, elle nourrira cependant une fascination pour Paris. Mais on ne quitte jamais complètement ses racines.

C'est dans le carnet de Cristobal, dernier descendant de cette lignée, que seront finalement consignées les mille histoires de cette famille remarquable. Miguel Bonnefoy, à travers cette saga passionnante, dresse un portrait flamboyant et inspiré de ses ancêtres, tissant leur destinée extraordinaire avec celle du Venezuela.

Les éditions Payot Rivages nous en proposent un aperçu en avant-première :

Miguel Bonnefoy, écrivain franco-vénézuélien, a publié plusieurs romans acclamés et primés, tous édités chez Rivages. Parmi ses œuvres notables, on trouve Les voyages d’Octavio (2015), lauréat du Prix de la Vocation en 2016, et Héritage (2020), qui a remporté le Prix des Libraires en 2021. Ses livres sont traduits dans plus de vingt langues.

