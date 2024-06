Et c'est ainsi que nous vivrons

Après le succès des Hommes ont peur de la lumière, Douglas Kennedy poursuit son étude d'une Amérique plus divisée que jamais. Août 2045. A la suite d'une nouvelle Sécession, l'Amérique s'est scindée en deux. D'un côté, la République affiche son progressisme et sa liberté de moeurs, au prix d'une surveillance totale de sa population. De l'autre, la Confédération s'est constituée en théocratie puritaine, où le blasphème et l'avortement peuvent conduire au bûcher. C'est là, justement, que doit s'infiltrer l'agent Samantha Stengel - pour un assassinat ciblé. Une mission fratricide à plus d'un titre, dans les fractures secrètes des Etats Désunis...