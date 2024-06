She wasn’t a guy : la romance phénomène qui bouscule les genres

Aya est la fille la plus populaire de sa classe. Extravertie, elle adore parler de tout et de rien avec ses copines. De rien surtout, parce que personne ne partage sa passion pour le rock occidental, Nirvana et compagnie. Personne à part le beau disquaire de la boutique à côté de la gare. Avec ses piercings et ses yeux mélancoliques qui dépassent de son masque noir, il la fait craquer... Oui, c’est sûr, elle est amoureuse !

Tandis qu’Aya fait le récit enthousiaste de ses progrès avec son crush à ses copines, Mitsuki, sa voisine de table, rougit derrière ses grosses lunettes. Car le disquaire... c’est elle ! Craignant de décevoir Aya, elle continue à jouer double jeu sans lui dévoiler son identité. Et elle se surprend à flirter de plus en plus activement avec sa voisine de classe.

À chaque passage d’Aya dans la boutique, elles se rapprochent un peu plus : elles discutent de leurs artistes préférés, échangent leur numéro, s’envoient des playlists personnalisées… Même le gérant de la boutique, l’oncle de Mitsuki, a remarqué qu’il y a plus que de l’amitié dans l’air.

Mais Aya est-elle prête à accepter d’être tombée amoureuse d’une femme ?

Le vert et le noir

La première chose qui frappe dans ce manga, ce sont ses visuels, avec son dessin noir et blanc sur un fond vert vif caractéristique. Le trait subtil de Sumiko Arai retranscrit aussi bien les boucles et le charme ultra féminin d’Aya que les piercings et l’aura cool de Mitsuki. Ce manga a une ambiance prononcée, une esthétique unique, vibrante.

Le vert, ce n’est pas que pour la couverture : c’est aussi le fond de toutes les cases, faisant d’autant plus ressortir chaque illustration comme autant de tatouages finement gravés. On est dans quelque chose de fluide et de résolument moderne, qui sort des codes visuels purement manga et est susceptible de parler au plus grand nombre.

L’histoire aussi embrasse cette modernité : elles s’échangent des playlists, cachent leurs écouteurs sans fil dans leur manche, et le récit avance par micro-épisodes, l’attraction mutuelle se construisant au fil d’interactions de plus en plus tendues. En plein dans les premiers émois amoureux, nos deux héroïnes paniquent, suent, bafouillent, et puis tout à coup font preuve d’un courage inattendu pour avancer l’une vers l’autre.

Si en apparence, tout les oppose (elles sont la cute girlfriend extravertie et sa goth girlfriend introvertie), Sumiko Arai les rend tout aussi attirantes l’une que l’autre, les scènes de flirt nous faisant craquer autant pour Aya que pour Mitsuki.

Romance façon 2024

Loin de toute fétichisation, on est ici dans un récit de jeunesse authentique, traversé de questionnements sur l’orientation sexuelle, qui fait rire et battre le cœur. Les personnages sont formidablement attachants, y compris l’oncle Joe et les clients du magasin de disques qui sont un soutien sans faille pour nos héroïnes.

À l’origine webmanga posté sur Twitter, la série a provoqué un ras de marée au Japon où elle a remporté la 2e place au prestigieux concours Kono manga ga sugoi 2024 (catégorie « manga pour femmes ») en seulement deux tomes parus.

Aya et Mitsuki sont à l’honneur dans de nombreuses librairies nippones, des produits dérivés sont déjà commercialisés à leur effigie, une adaptation en audio drama est sortie avec des comédiennes de doublage aussi célèbres qu’Akari Kito dans le rôle d’Aya, et Spotify a même publié une playlist officielle des chansons préférées de nos deux héroïnes.

Pour cette édition française, Mangetsu a également préparé un certain nombre de goodies officiels, pour l’instant uniquement disponible en précommandant le tome 1. Déjà culte, She wasn’t a guy est un yuri absolument incontournable, en plein dans son époque, mais surtout une vraie bonne romance qui apporte le sourire.