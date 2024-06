Comment bien choisir ses lectures d’été  ?

Qu’est-ce qui fait un bon roman estival et comment être sûr de prendre un livre qui nous tiendra en haleine pendant nos vacances ? Les possibilités sont si vastes, qu'il est souvent difficile de faire un choix, une fois arrivé en librairie. Alors, voici quelques modestes éléments de réponse.

Lire ou relire des grands classiques

Choisir les livres qui vont nous accompagner pendant nos vacances est une décision très personnelle. Pour certains, les vacances sont le moment idéal pour se plonger dans un classique de la littérature. Contrairement au reste de l’année, nous profitons enfin du calme et du temps nécessaire pour aborder ces textes qui sont parfois un peu trop prenants (ou complexes) pour être lus dans le métro en chemin vers le travail.

C'est peut-être enfin le moment venu de vous lancer dans la somme que constitue A la recherche du temps perdu de Proust, ou bien dans la saga qu'offre Les Rougon-Macquart de Zola. Voire dans La Comédie humaine qu'a proposée Balzac. Mais, le temps des vacances, c'est souvent aussi le moment de s'offrir la possibilité de relire des oeuvres qui nous ont marqués durant notre adolescence, ou nos premières années en tant qu'adulte.

Relire un livre, c'est alors le redécouvrir et, si le livre n'a pas changé, nous avons changé : il nous apportera donc autre chose, et nous l'observerons avec un oeil nouveau. Pensons à de grands classiques comme L'Etranger de Camus, Madame Bovary ou L'Education sentimentale de Flaubert, voire, dans une perspective un peu plus sombre Voyage au bout de la nuit ou Mort à crédit de Céline, dont on fête cette année le 130ème anniversaire de sa naissance.

Se tourner vers les nouveautés

Mais parfois, au contraire, on aura plutôt envie d’un bon best-seller, dont on est sûr qu’il nous tiendra en haleine ou qu’il nous permettra de nous déconnecter. C’est une valeur sûre, en particulier lorsque l’on part dans une destination où les librairies (et en particulier les sélections françaises) ne seront pas disponibles au cas où nous changerions d’avis. On peut faire le choix de la légèreté, en se tournant du côté de Virginie Grimaldi, Laetitia Colombani, ou encore Mélissa Da Costa.

Les lecteurs les plus aventureux se laisseront guider par le hasard et profiteront de l’été pour faire de nouvelles découvertes. L’idée est alors de se perdre dans les rayons de sa librairie, de suivre les recommandations de son libraire ou celles des prix littéraires. C’est quitte ou double, mais les bonnes surprises font aussi souvent les meilleures lectures.

Varier les plaisirs de lecture en été

Si vous avez un peu de temps devant vous, pourquoi ne pas profiter de l’été pour varier les plaisirs de lecture et vous essayer à différents genres littéraires. Vous pouvez par exemple commencer par un bon polar (qui fera passer le trajet jusqu’à votre destination beaucoup plus rapidement si vous avez la chance de ne pas être derrière le volant). Pensons à Franck Thilliez, Fred Vargas, ou encore Bernard Minier, Olivier Norek et Michel Bussi. Puis passer à un grand roman d’époque ou à un essai.

Certains préfèreront les romans graphiques (même s’ils peuvent peser un peu lourd dans la valise), d’autres de la poésie pour faire de ces vacances une véritable parenthèse enchantée). Faire un détour par le roman historique est aussi une possibilité, par exemple avec Le Barman du Ritz (Albin Michel) de Philippe Collin, qui a remporté le premier Prix Maurice Druon.

Papier, numérique ou audio : comment lire son roman d’été ?

Si vous êtes plutôt du genre à dévorer les livres, la question de la place dont vous disposez dans vos bagages risque de se poser. C’est d’autant plus le cas si vous devez voyager léger (parce que vous partez en camping ou n’avez pas prévu de payer un bagage en soute). Cela peut être l'occasion pour vous de vous essayer au livre audio. En plus, en vacances, quand on a envie de ne rien faire, quel plaisir que d'avoir simplement à écouter quelqu'un qui lit pour nous, et souvent avec une très belle voix.

Mais on peut aussi faire le choix de la lecture numérique, avec la liseuse qui peut être une bonne option. Ces dernières vous permettent en effet d’emporter tous vos romans préférés en vacances, sans avoir à vous limiter en nombre ni en taille. D’autant plus que ces appareils sont aujourd’hui de plus en plus accessibles (et généralement proposés en promotion dans les catalogues en ligne des enseignes spécialisées comme Darty ou la Fnac).

Crédits illustration Pexels CC 0