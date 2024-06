Captive Tome 2 . Edition collector

Entre guerres de pouvoir, famille de coeur, nouvelles chances et trahisons, la dynastie des Scott est sur le point de vivre un nouveau tournant. Une année s'est écoulée depuis qu'Asher a arraché Ella à sa nouvelle vie. Et tandis que la jeune femme essaie de panser ses blessures, lui, est hanté par le souvenir de ses yeux bleus. Pourtant, le leader du réseau des Scott est bien trop fier pour revenir toquer à sa porte. Jusqu'à ce que leurs univers entrent à nouveau en collision. La possessivité d'Asher prend le dessus, et le leader est bien déterminé à réveiller les sentiments de celle qu'il surnomme " son ange " ... sans réaliser que cela signifie également raviver les siens. Mais Ella refuse de lui pardonner son année de silence. Et si pendant longtemps, l'ange s'est plié à ses volontés, elle est aujourd'hui décidée à embraser son univers, quitte à y laisser quelques plumes.