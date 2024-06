« Lancé en mars 2019, Zadig est un magazine trimestriel qui se propose de raconter au plus près du terrain et au plus profond des idées une belle inconnue : la France. Et plus précisément : toutes les France qui font la France. […] En confiant aux éditions Autrement ses plus beaux moments de lecture, Zadig s’inscrit grâce à ce partenaire curieux et exigeant dans une pérennité heureuse. Pour dire la France autrement » — Eric Fottorino

Conversation avec Françoise Chandernagor, vient de sortir chez Autrement. Cet entretien fut publié initialement dans le numéro 16 de Zadig, en décembre 2022.

J’ai découvert Françoise Chandernador au lycée, en seconde grâce à ma professeure de français. C’était en 1998. Je lisais L’Allée du roi (publié en 1981, année de ma naissance) et ce fut une véritable rencontre avec Madame de Maintenon, Louis XIV et Madame Chandernagor. Plus tard cela me permis d’admirer Dominique Blanc, de tomber amoureuse de Didier Sandre (amour toujours vivant) ainsi que de lire Scarron et Le Tasse… un seul livre peut ouvrir tellement de portes (si jamais vous en doutiez encore).

Alors en recevant le programme des éditions Autrement évidemment que j’ai demandé à lire ce titre sur/avec Françoise Chandernagor !

Cette historienne, car elle l’est assurément, qui s’est égarée chez les juristes(sourire), nous parle ici de l’origine de son nom de famille, de ses ancêtres maçons, de son père évidemment, de sa Creuse, de ses différents métiers, de sa famille et comme j’aimerais être une de ses petites-filles quand je lis « dès que nous passons à table, alors même que je suis encore à moitié dans la cuisine, ils me demandent de leur raconter des histoires, de l’histoire », quel rêve !

Elle y parle aussi de bon sens politique, mais je n’en dirai rien ici. Il est bien dangereux de parler d’idées sur la toile de nos jours … donc pour les connaître il faudra lire ce petit livre, que je recommande fortement.

Enfin, c’est à une bien intéressante « conversation avec » à laquelle nous sommes conviés.