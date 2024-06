En 2023, la production des éditeurs français a baissé

Depuis quelques années, une petite musique ferait son chemin dans l'édition : trop de livres seraient mis sur le marché, dans un élan productiviste assez délétère, au bout du compte, pour le secteur. « La meilleure façon de défendre la création éditoriale et les auteurs, c’est de publier moins et de permettre à tous, éditeurs, représentants, libraires de mieux s’occuper des livres en leur consacrant plus de temps et d’attention », soulignait Anne Martelle, présidente du Syndicat de la librairie française, dans nos colonnes.

Les libraires ne sont pas les seuls à se trouver débordés par le flux des nouveautés : des organisateurs d'auteurs elles-mêmes assurent que le rythme actuel place chaque ouvrage en sursis, trop rapidement remplacé sur les tables de vente. Enfin, l'aspect écologique s'impose : une production qui s'emballe va de pair avec la destruction plus fréquente de livres.

Une production en baisse

La production des éditeurs français, au rang des nouveautés comme des impressions, est en baisse en 2023, indique le Syndicat national de l'édition (SNE) dans son rapport statistique annuel. Le nombre de nouveautés est ainsi passé de 38.743 titres en 2022 à 36.819 titres en 2023, soit une baisse de 5 %. Quant à la réimpression, elle s'est appliquée à 72.760 titres en 2022 contre 67.546 titres en 2023 (- 7,2 %).

Le nombre d'exemplaires produits est aussi en baisse : 259 millions de nouveautés sont sorties des imprimeries en 2023 (contre 280 millions l'année précédente), et 198,3 millions de réimpressions, une baisse significative par rapport aux 257 millions de 2022 (- 22,8 %) et aux 273 millions de 2021. Le total des exemplaires produits s'élève donc à 457,3 millions.

Sur une tendance moyenne de 5 ans (2018-2023), la production de nouveautés a baissé de 18 %, évalue le SNE, mais une courbe inverse se dessine pour le nombre de titres en réimpression. « Cette hausse est le signe que les éditeurs cherchent à répondre au mieux à la demande des lecteurs sur les titres du fonds en utilisant les techniques de réimpression à court tirage », note l'organisation professionnelle.

La littérature en tête

En nombre de titres (24,9 % du total) comme d'exemplaires (24,7 %), la littérature représente, et de loin, la plus grande part de la production des éditeurs français. Elle est suivie par la jeunesse (14,7 % des titres, 18,7 % des exemplaires), quand la bande dessinée présente des données plus atypiques : ce segment ne représente que 9,8 % des titres, mais 21,7 % des exemplaires produits.

Certains segments, comme les sciences humaines et sociales, couvrent une part importante des titres produits (15,4 %), mais, en nombre d'exemplaires, pèsent dans une moindre mesure : 2,8 % dans le cas des SHS. Un écart qui témoigne d'une profusion de l'offre, mais de tirages plutôt faibles.

L'effet manga

La très forte croissance du manga, ces dernières années, a eu tendance à faire sortir les données économiques du cadre habituel. Et, quand le format connait une baisse de performance, il peut entrainer tout un segment de l'édition avec lui, comme le révèle le rapport du SNE sur le chiffre d'affaires de l'édition.

Un même effet s'observe du côté de la production éditoriale. Le nombre de nouveautés au format manga « n’a pas ralenti en 2023 », relève le SNE, « mais le nombre de réimpressions a diminué drastiquement, tout comme les volumes d’exemplaires imprimés. Étant donné le poids du manga sur le marché (5 % des titres, 11 % des exemplaires), il est intéressant de comparer les chiffres hors manga et de constater que les baisses sont moins marquées. »

De fait, hors manga, le nombre d'exemplaires réimprimés ne baisse plus que de 15,1 %, et celui des titres passés en réimpression de 4,5 %.

Vers la décroissance ?

Sur 5 ans et même 10 ans (44.678 nouveautés, 41.616 réimpressions pour 630 millions d'exemplaires au total en 2012), l'édition française a indéniablement baissé sa production, mais les revendications liées à la surproduction sont encore nombreuses.

D'une part, parce que le rythme reste soutenu, malgré les baisses successives : le nombre de nouveaux titres s'établit ainsi, en 2023, à une centaine par jour en moyenne. De quoi submerger les libraires, et peut-être les pousser à réaliser des trêves des nouveautés...

Mais les acteurs du livre font aussi référence, lorsqu'ils pointent les problématiques liées à la production, à un modèle conçu dans les années 1970-1980, tourné vers une croissance sans limites ou presque, sans prise en compte de nombreux facteurs liés à l'environnement ou aux conditions de travail.

De fait, les courbes présentées par un rapport de l'Observatoire de l'économie du livre en 2009, intitulé 1982-2008 : 27 ans d'évolution du marché de livre en France, rendent compte de la forte hausse sur plusieurs décennies et des baisses assez faibles : en 2008, le SNE annonçait un peu plus de 37.000 nouveautés parues dans l'année, une donnée pas si éloignée des 36.819 titres de 2023...

Par ailleurs, les différences entre les sources, du SNE à Electre en passant par le dépôt légal, perdurent depuis le rapport de l'Observatoire de l'économie du livre. Pour 2023, le dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France annonce ainsi 88.760 dépôts effectués par les éditeurs, quand le Syndicat de la librairie française évalue le nombre de nouveautés, en croisant les données d'Electre et du SNE, à 75.000 environ par an.

Photographie : illustration, Michèle C., CC BY-NC-ND 2.0