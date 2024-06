XIII Trilogy - Jones Tome 2 : Rouge Alcatraz

Le lieutenant Jones poursuit sa formation de pilote à l'école de la Navy de Patuxent River, où elle continue à prouver son expertise des techniques de close-combat et plus encore du maniement de divers appareils volants. Si certains sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est sûr qu'elle est née avec des petites ailes dorées dans le dos. Pendant ce temps-là, les deux dangereux activistes amérindiens Karkajou et Crow Dog, qui se sont emparés de l'îlot d'Alcatraz, défient le gouvernement américain afin d'obtenir l'application des nombreux traités signés et l'obtention de droits civiques. Après son évasion, Marcus, le frère aîné de Jones, a rejoint leurs rangs. Le président Dixon charge le général Ben Carrington de régler par tous les moyens la crise à Alcatraz : les Red Warriors retiennent une centaine d'otages, dont une douzaine de femmes et enfants. Le général a besoin d'un officier pour le seconder, et qui d'autre que Jones pourrait s'acquitter de cette tâche ? Les Red Warriors acceptent de recevoir la délégation du général Carrington. La maire de San Francisco et le président ont été bien clairs : tout doit être réglé sans bain de sang. C'est donc sans armes qu'ils accosteront à l'îlot... Mais si tout ceci n'était qu'un piège ? Et surtout, Marcus pardonnera-t-il à sa soeur de l'avoir dénoncé et envoyé au pénitencier, même si c'était pour lui sauver la vie ?