Bobby Fischer contre Spassky, les Achille et Ulysse de l'échiquier

En 1972, ce championnat est plus qu’un championnat d’échecs : c’est une bataille de plus dans cette guerre froide que les deux grands blocs se livrent sans merci depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Spassky est déjà une légende.

Fischer ne pense plus qu’échecs depuis l’âge de sept ans.

Ce championnat du monde s’annonce comme une lutte de titans.

L’eau et le feu. Le calme et le bouillonnement.

Ulysse et Achille, dans le camp des Grecs, face à face, sous les murailles de Troie.

Le mardi 11 juillet 1972, dans le palais des sports de Reykjavík, tout est prêt pour accueillir ces deux monstres sacrés. Ces deux immenses joueurs qui ont été promus grands maîtres internationaux bien avant leur dix neuvième année. Ces deux stratèges qui, quelques années plus tôt, en 1960, au tournoi de Mar del Plata, en Argentine, ont déjà bataillé autour d’un échiquier pour terminer à égalité.

L’un est né à Chicago en 1943 et semble être resté un adolescent. L’autre est né à Leningrad en 1937 « et on dirait votre grand-père »…

C’est au challenger de cette confrontation qu’Alessandro Barbaglia va particulièrement s’intéresser dans ce roman multiple où le narrateur se penche tout à tour sur cette rencontre phénoménale entre deux champions à la dimension légendaire, sur ces demi-dieux non moins légendaires que sont Achille et Ulysse avec lesquels il dresse un parallèle d’une troublante cohérence et, pour terminer, sur sa propre enfance et sa relation à son psychiatre de père.

Il est toujours délicat d’attribuer à l’auteur d’un roman traduit toutes les qualités qui découlent aussi du travail du traducteur (J-L Deframont). Mais la structure du récit, son déroulé, le ton général et l’orientation de la narration sont certainement donnés par le texte original : pour que la traduction soit réussie, il est indispensable que celui-ci le soit aussi. Même si, à n’en pas douter, toutes les subtilités grammaticales de la langue d’origine n’ont peut-être pas permis une transposition qui ne soit pas aussi une interprétation.

Quoi qu’il en soit, cette lecture, par son rythme, son humour, sa liberté de digression, de mélange des trois récits qui la composent, est un véritable plaisir de bout en bout.

C’est aussi la (re ?) — découverte de cet affrontement phénoménal que peut-être une partie d’échecs. Pour avoir très, très, très, très (et je pourrais en rajouter beaucoup d’autres), modestement (sinon piètrement) pratiqué autrefois ce « sport cérébral », je mesure l’insondable abîme qui sépare le pratiquant du dimanche que j’étais, des maîtres internationaux qui, comme Fischer, « révise [...] mentalement les 14 000 coups que Spassky a joués au cours des 355 parties précédentes ; [...] les connai [ssant] par cœur » ! Un exercice quotidien qu’il pratique « en écoutant quatre radios en même temps. Et en buvant du lait » !

Une folie ! Dont on peut mesurer la profondeur, quand on découvre qu’elle est associée à un « QI de 180 », et qui laisse pantois lorsqu’on apprend que, à sept ans, Fischer, ce « génie, apprend à jouer aux échecs, en lisant une notice pliée en huit à l’intérieur de l’échiquier, le plus laid du monde ». Un autodidacte parti seul de zéro et parvenu au zénith !

Le parallèle qu’Alessandro Barbaglia établit entre les guerriers de ce championnat du monde, et ceux de la guerre de Troie est une pure découverte merveilleuse : « Boris Spassky, le grand stratège : Ulysse ; Bobby Fischer, le grand guerrier : Achille » !

Les points de rencontre de ces caractères trempés dans un airain digne des forges d’Héphaïstos sont tellement nombreux, tellement éclatants que le lecteur ne peut que s’étonner de n’avoir pas déjà, lui-même, découvert cette évidence.

Comment ne pas faire le parallèle entre un Fischer, qui boude dans son hôtel parce que les conditions matérielles du championnat ne lui conviennent pas et un Achille qui boude en jouant de la cithare sous sa tente parce qu’il ne veut plus combattre pour Agamemnon, le roi grec qui l’a privé de sa favorite !

C’est monumental ! Alessandro Barbaglia réécrit le mythe, le transpose, le transcende et son histoire devient homérique comme le combat que vont livrer ces deux hommes qui sont des adversaires et non pas des ennemis. Des adversaires qui font partie de la même famille : ils ne sont pas américains ou russes !

Ils sont avant tout des joueurs d’échecs. Ils ont leur monde. Un monde qui, s’il devait être divisé, « entre nous et eux », les amènerait à se positionner tous les deux, dans le même ensemble fermé des joueurs d’échecs !

Un monde à part. Un monde fou, inimaginable pour nos esprits « normaux » ! Mais un monde où on transcende la folie en manœuvrant des petites pièces de bois sur une table remplie de soixante-quatre carreaux noirs ou blancs et en imaginant les vingt prochains coups !...

Un livre extraordinaire qui va vous mener jusque dans le cerveau d’un immense champion : un lieu d’où il n’est pas assuré de revenir indemne !