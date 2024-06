Nimuë, une autre légende de La Dame du lac

L’autrice espagnole Aldara Prado publie chez Casterman Nimuë, personnage fondamentalement associé aux légendes du Roi Arthur — et plus spécifiquement dans la rivalité entre Merlin et Morgane. À travers l’adolescence d’Anna, elle revisite ces êtres magiques, bien plus sombres et rongés par leur quête de puissance.

Anna apparaît au milieu d’un lac. Elle sera recueillie par un fermier et son épouse, qui ont perdu une fille, voilà quelques années. Adoptée, Anna montre des aptitudes étranges et un comportement qui dénote de celui des autres enfants de son âge.

Ces parents meurtris par la disparition de leur enfant feront tout pour protéger Anna, mais la forêt non loin de leur maison recèle de mystères qui attirent irrésistiblement la jeune fille. Elle y rencontrera Morgane qui la prend sous son aile pour lui apprendre la magie et lui dévoiler le destin qui l’attend.

Mais Anna — Nimuë de son vrai prénom — fuit la folie de sa mentor, prompte à condamner les Hommes. Il lui faudra pourtant retrouver Excalibur pour rétablir l’équilibre entre le monde d’Avalon et celui des humains. Et pour cela, déjouer un Merlin barbare, qui n’a aucune difficulté à assassiner ses servantes.

Trop facile de ramener ce personnage féminin à une figure badass, tant Anna/Nimuë est bien plus délicate et complexe. D’autant que cette adolescente sortie des eaux avant de découvrir le monde humain puis d’endurer les enseignements despotiques, voire violents de Morgane et Merlin, affiche une véritable force de volonté.

Merveilleuse histoire, riche et travaillée, ce récit inspiré du mythe de La Dame du Lac — Viviane a parmi ses autres noms Nimuë — pour lui donner une puissance rare. Contre la cruauté des êtres légendaires, ici présentés comme deux monstres, soucieuse de protéger les humains même de leurs propres défauts, Anna fait preuve d’une bonté d’âme et d’une générosité admirables.

L’album est une splendeur graphique, au service d’une légende réécrite avec talent et des notes du folklore galicien — dont Aldara Prado est originaire. Un ouvrage rare d’intelligence émotionnelle et porteur d’un merveilleux message

Un extrait est proposé en fin d'article.