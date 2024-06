L'homme en noir : un monstre rôde dans la famille

À première vue, Mattéo est un gamin comme les autres. Enfant unique, il a des parents sympas et rigolos, une chouette petit chien à gros yeux, une grande chambre et un copain qui l'accompagne sur le chemin de l'école. Pourtant, derrière cette réalité à première vue confortable se cache une réalité bien plus terrible qui prend dans un premier temps la forme de cauchemars récurrents et de pipis au lit...

Dès les premières images, celles d’une cité dont les fenêtres et balcons sont en partie obstrués par la silhouette menaçante d’un homme noir gigantesque, le décor et la thématique sont plantés. Grégory Panaccione a tout le talent nécessaire pour traduire en une seule image la violence et le déséquilibre des forces en présence.

Les scènes les plus marquantes de l’album sont fatalement celles où figure soit le prédateur soit son ombre, dans les cauchemars du pauvre Mattéo bien sûr, mais de façon générale le dessinateur excelle à traduire les émotions fortes et les malaises qui les accompagnent.

Giovanni di Gregorio signe un scénario habile, qui laisse beaucoup de place à l’imaginaire, notamment quand il s’agit de se figurer les sévices précis que le gamin a subis. L’idée est efficace, car elle permet aux lecteurs de projeter leur propre histoire dans les péripéties que traverse le protagoniste.

En plaçant son héros dans le cadre scolaire et familial, il permet aussi une identification maximale des lecteurs à l’histoire qui est racontée. Le choix de dédoubler le narrateur suite au trauma qu’il a subi n’étonnera pas les adultes, mais surprendra sans doute les plus jeunes lecteurs qui trouveront probablement cette scission en deux personnages étonnante et impressionnante.

Un réel effet sur les lecteurs ?

La maltraitance des enfants est un sujet de société terrible et difficile à endiguer. En effet, les statistiques sont implacables et démontrent que c’est — dans l’écrasante majorité des cas — à l’intérieur du cercle familial que les abus se produisent. C’est aussi un sujet qui n’est pas souvent abordé à hauteur d’enfant (alors que de nombreux adultes se sont tournés vers l’écriture pour évoquer les conséquences de la malveillance dont ils ont fait l’objet dans leur jeunesse).

Peut-être que la bande dessinée est un bon outil pour faire passer un message directement aux enfants, sans le filtre de la médiation des adultes.

Mais des questions cruciales demeurent : les petits lecteurs — et les moins petits aussi, d’ailleurs — se reconnaîtront-ils dans cette histoire ? Trouveront-ils dans ces planches la force d’aller demander de l’aide ? Cette BD les aidera-t-elle à identifier le bon interlocuteur auquel confier leur témoignage, sans doute glaçant ?

C’ets ce qu’on espère, évidemment. Parce qu’au final, c’est bien là l’enjeu : donner aux victimes la force et le courage d’aller s’ouvrir auprès d’une personne de confiance et de parler de la situation qu’ils subissent ou ont subie à la maison. Car si l’album a simplement pour projet d’affirmer que la maltraitance des enfants est une mauvaise chose et qu’elle ne devrait pas exister, autant enfoncer des portes ouvertes à coups de bottines ou enchaîner les coups d’épée dans l’eau (de mer, c’est de saison.)

Et si nécessaire, le site Besoin d'aide est là pour répondre aux questions, tout comme le 119, où une oreille attentive est toujours prête à décrocher.