Astérix : Astérix aux jeux Olympiques. Edition limitée

Retrouvez, pour la première fois, Astérix aux jeux Olympiques dans une édition spéciale au tirage limité. Faire la fête et laminer ses adversaires : voilà bien ce que les gaulois préfèrent. Et lorsqu'ils apprennent que les Romains du camp d'Aquarium s'entraînent pour représenter Rome aux prochains jeux olympiques, ils n'ont qu'une envie : y participer eux aussi ! Astérix et ses amis se voient déjà vainqueurs, mais leur affaire se complique : la potion magique relève du dopage et est par conséquent formellement interdite. La palme du vainqueur s'éloigne. A moins que... En supplément de l'histoire : Un dossier inédit de 16 pages pour tout savoir sur l'albumDes infos exclusives