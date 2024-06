Jean-Pierre Otte, le refuge certain

Rappelons en préambule ce que Jacques Lacarrière disait de son ami Jean-Pierre Otte dans une préface à l’un de ses livres sur les mythologies du monde :

« Ce qu’il dévoile en ces œuvres denses, païennes, murmurantes, c’est le pays des connaissances essentielles, des transparences nécessaires sans lesquelles on ne verra, on ne surprendra jamais le fond, le font des sources et de l’âme. Il célèbre, tantôt avec truculence, tantôt avec mélancolie les noces de nous-mêmes avec nous-mêmes et cette part du monde qui nous est viscérale : une nature dévoilée, acquise à la complicité des hommes. »

En contemplatif, en scientifique, en érudit, en poète, Jean-Pierre Otte s’est attaché à la vie, à la vie à vivre dans la vie — dans toutes ses dimensions, tous ses éléments. Il excelle tout particulièrement à nous faire découvrir le monde qu’il s’est passionné à observer, à pénétrer, à connaître, au sens claudélien du terme, soit co-naître, naître avec.

C’est le désir d’autre chose, d’inédit et d’intime, qui s’arborise en nous, tandis que l’esprit s’alcoolise dans la souveraineté du vide. Qu’importe de savoir s’il y a une vie après la mort ; au moins sommes-nous assurés d’avoir plusieurs vies en cette vie, et plusieurs morts au passage des âges successifs. Tout tient dans l’acceptation plénière. Que ta vie comprenne la mort comme le fruit son noyau et l’arbre son ombre.

Si, pour Épicure, le plaisir est « le souverain bien » en ce monde, de même, pour Jean-Pierre Otte, le plaisir est au cœur de l’existence. Il l’est dans le fait même d’exister, dans toute expression et manifestation de vie, dans tout spectacle de la nature apte à combler, à réjouir tous les sens. Aussi retrouve-t-on maintes fois l’expression « plaisir d’exister » sous sa plume, où elle prend valeur de devise, devient un idéal de vie.

C’est sa méthode d’investigation, la seule peut-être qui permette la compréhension intime. La science doit être reprise et convertie par la littérature, transmise fidèlement par elle en fables et en allégories, en procédant par contamination émotive. C’est le savoir allié aux sens, les sens alliés au savoir, le savoir sensible, l’intelligence intuitive, le regard réinvesti par les ressources de l’imaginaire, la sensibilité perspicace à partir de sa propre mémoire.