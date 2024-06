Jeux olympiques : des livres pour les amateurs de sport

Avec l’arrivée prochaine des Jeux olympiques en France, à Paris, chacun est poussé à vouloir se dépasser dans ses pratiques sportives quotidiennes. Si l’on est plutôt adepte du sport canapé, en regardant les grands sportifs battre des records, on risque d’être servi dans les prochaines semaines. Mais, pour allier actualité, air du temps et arrivée de l’été, le temps des vacances, on peut sélectionner quelques titres à lire alors que le sport est partout.

Les exploits des plus grands sportifs ont toujours fasciné et inspiré les foules. De nombreux livres ont été écrits pour raconter leurs histoires, leurs victoires et leurs défaites, leurs moments de gloire et leurs moments de doute. Ces ouvrages sont souvent passionnants et galvanisants, car ils nous permettent de découvrir l'envers du décor du monde du sport et de mieux comprendre les mécanismes de la performance.

Ces livres sont galvanisants car ils nous montrent que tout est possible à force de travail, de persévérance et de passion. Ils nous rappellent que les plus grands sportifs ont souvent connu des moments difficiles, des blessures, des défaites cuisantes, mais qu'ils ont su se relever et continuer à avancer. Ils nous inspirent à dépasser nos propres limites et à donner le meilleur de nous-mêmes dans notre vie personnelle et professionnelle.

Légendes des Jeux - 400 histoires qui ont fait la légende du plus grand événement mondial de sport (Grund, 2024, 35 €)

Commençons par la thématique des jeux, avec cet ouvrage publié spécialement à l’occasion de Paris 2024. Qui de mieux que Gérard Holtz, assisté de son fils, pour nous conter des histoires autour du sport. Le célèbre animateur de télévision à qui l’on doit des commentaires pour pas moins de 32 Tours de France prête donc sa plume et son esprit pour nous faire entrer dans la légende des jeux.

En prenant connaissance de ces deux cents pages d’anecdotes, vous parcourrez l’histoire, de l’Antiquité à 2024. On découvre la reconstitution et la reconfiguration moderne des Jeux olympiques, avec le rôle central de Pierre de Coubertin. Mais l’animateur nous entraîne aussi dans les pas de celles et ceux qui ont porté haut les couleurs de la France, de Colette Besson à Teddy Riner, en passant par Suzanne Lenglen, Tony Estanguet, Alain Mimoun, Laure Manaudou, Jean Boiteux, Marie-José Pérec, Renaud Lavillenie et Clarisse Agbégnénou.

100 ans de Jeux - 1924/2024 (440 pages, 2023, 37 €)

Pour les amateurs d’histoire des jeux, et du sport en général, quoi de mieux qu’un titre signé par L’Equipe, le quotidien du sport par excellence. On retrouve dans cet ouvrage, publié dans le cadre d’un partenariat entre L’Equipe et Solar, les informations essentielles autour des vingt-trois éditions du plus grand rendez-vous sportif mondial. Grâce à la mise en profit des archives de L’Equipe, mais aussi de L’Auto, on est plongé dans les exploits, avec des destins qui ont fait la légende des plus grandes épreuves.

L’ouvrage présente notamment douze grands entretiens de l’Equipe, mais aussi la liste totale de tous les médaillés olympiques. Vous pourrez devenir incollable en la matière, à l’image de plus grands animateurs et commentateurs sportifs. On retrouve aussi tous les records, que ce soit par discipline, par nation, ou encore par athlète. Associant texte et image, cette publication ravira tous les passionnés.

Les coups du sport - Jeux Olympiques 1896 – 2024 (Ramsay, 200 pages, 2023, 29.90 €)

A l’approche des Jeux Olympiques, il est difficile de s’y retrouver tant les publications dédiées à l’événement sont nombreuses. Certaines sont sorties dès 2023, comme cet ouvrage de Laurent Luyat qui retrace toutes les grandes histoires des JO. Avec magie, on retrouve tout ce qui fait que l’on aime le sport, quand il s’agit des plus grands athlètes qui s’adonnent avec passion à leur discipline. Les Jeux olympiques sont exceptionnels dans leur aptitude à faire naître une multitude d'émotions. Ce livre compile des récits tous singuliers, caractérisés par leur originalité, leur imprévisibilité et parfois même leur incroyable caractère.

Ces histoires captivantes, tantôt célèbres tantôt oubliées, ont marqué l'histoire des Jeux olympiques. Des athlètes tels que Dick Fosbury, Jesse Owens, Nadia Comaneci, Tommie Smith et John Carlos, qui ont levé le poing sur le podium, ou encore Michael Phelps ont laissé leur empreinte dans l'histoire grâce à leur performance aux Jeux olympiques. D'autres ont marqué les esprits en surmontant leur handicap, en transformant leur faiblesse en force ou en saisissant la chance qui s'est présentée à eux. Cette rétrospective de 120 ans d'histoire olympique va vous étonner, vous toucher et raviver de grands souvenirs.

Les Forçats de la route, d'Albert Londres (1924)

Avec ce dernier titre, on rentre résolument dans l’histoire, à la fois celle du sport et celle du journalisme. En effet, on 1924, il y a donc cent ans exactement, le célèbre journaliste Albert Londres suivait le Tour de France, et ses écrits ont donné lieu à une publication qui est restée dans les annales tant du sport que du journalisme. Réédités chez Arléa en 2008, ces textes sont absolument à redécouvrir pour qui aime le vélo et le sport en général.

Les exploits des coureurs sont splendidement narrés et l’on est pris, entre souffrance et drame, au fil de la grande boucle. C’est une façon, pour Albert Londres, grâce à sa plume alerte, de rendre hommage à ceux qui ont fait la légende du Tour. Ceux qu’il finissait par appeler des géants !

