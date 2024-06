Nous sommes tous des babouins en cavale

Denis Langlois est un avocat spécialisé dans la défense des droits humains. Naturellement, il s’émeut du drame que représente la mort soudaine de ce babouin. D’autant plus que le narrateur est né et a vécu non loin de Monnerville.

Alors, il consulte la presse, enquête, et prend contact avec le Procureur de la République d’Évry qui lui adresse le dossier de l’affaire, et les résultats de l’autopsie du babouin.

Intrigué, l’écrivain a pourtant longtemps repoussé l’écriture de ce livre. Mais, avec l’âge, il prend conscience du lien qui relie le destin du babouin à son existence. C’est ainsi qu’il se rend sur place, en pèlerinage symbolique, pour interroger les témoins.

S’offre à lui une nouvelle investigation, vue sous un nouveau regard, qui lui permet d’enfin écrire ce livre sur la cavale de ce singe, et donc sur la sienne aussi, sa vie, et sa mort qui approche.

Loin d’être pessimiste, l’auteur engage un dialogue avec cet animal attachant maltraité par les hommes. Entre humour et gravité, le tutoiement fraternel s’impose naturellement au discours. Alors, autobiographie ? Testament ? « Toute vie est une cavale, une fuite devant les gendarmes, ou le temps qui passe. »

Les éditions La Déviation nous en proposent les premières pages en avant-première :

Denis Langlois a écrit une trentaine d’ouvrages, romans et livres-enquêtes dont Les dossiers noirs de la police française (Seuil, 1973) et L’Affaire Seznec pour lequel il a reçu le Prix des droits de l’homme. Aux éditions La Déviation, il a publié Le Voyage de Nerval, Panagoulis-le sang de la Grèce et La Politique expliquée aux enfants, illustré par Plantu, qui a été réédité à plusieurs reprises et traduit dans de nombreuses langues.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2024 : les meilleurs romans à trouver en librairie