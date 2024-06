Un zoo en hiver, manga autobiographique émouvant de Jirô Taniguchi

Hamaguchi rêve de vivre de sa passion : le dessin. Jeune homme solitaire, doué d’une étrange obsession pour le zoo de Kyoto, il travaille en tant que jeune apprenti dans une entreprise de texile. Solitaire, timide, et toujours un crayon dans son sac, il mêne une vie monotone, et occupe un emploi chronophage qui, parlons franchement, ne lui apprend que peu de choses.

Quelques mois plus tard, le jeune homme part à Tokyo, à la rencontre de son ami Tamura. Grâce à son travail dans la distribution de journaux, le Tokyoïte met en relation notre protagoniste principal avec le célèbre mangaka Shiro Kondô, qui publie régulièrement ses créations dans le vénéré magazine Shônen Holiday.

S’ensuit la folle aventure d’Hamaguchi au sein de l’atelier de Kondô, où il occupera le poste d’assistant des suites d’une nuit d’essai improvisée qui s’est, finalement, plutôt bien terminée. Il y fera la rencontre de fidèles amis, Fujita et Moriwaki.

Émotion, finesse : un récit dans l'intime

Tout au long de ce qui s’apparente à un récit autobiographique, Hamaguchi grandit et évolue pour devenir un homme et un mangaka accompli. Bien sûr, l’amour guidera son chemin, provoquant au passage l’émotion du lecteur, attendri par sa sensibilité et sa détermination à toute épreuve.

C’est avec un style recherché et détaillé que Jirô Taniguchi confère une ambiance très intime et nostalgique à son œuvre. D’abord parce qu'elle est grandement inspirée de sa propre histoire, mais surtout par la finesse de son trait, poussée dans le moindre détail.

Les personnages évoluent dans un décor minutieusement travaillé, qui laisse une place importante à la nature. Ainsi, l’on trouve dans son œuvre graphique des dessins d’animaux, des effets de vent, de mouvement, ou encore le nu féminin en totale transparence. S’y ajoute un dense effet de lumière (remarquable pour un manga en noir et blanc), et le résultat est là : un lecteur séduit.

Quant à la narration, l’auteur (ou les traducteurs, Patrick Honoré et Corinne Quentin, dont on salue le travail) a veillé à refléter la sensibilité de son trait. Presque poétique, Un zoo en hiver n’en fait pas trop : absence de phrases grandiloquentes, on préfère le simple, bien plus émouvant.

Peut-être que tu ne peux pas encore comprendre.

Pouvoir être avec la personne qu'on aime, ça suffit pour être heureux.

Pour appuyer son propos, le mangaka, spécialisé dans la création de mangas seinen et gekiga, nous offre un certain nombre de portraits, appuyant sur les regards de ses personnages. Qu’ils soient furieux, ivres, tristes, ou amoureux, ils ne laissent personne indifférent.

Jirô Taniguchi, chouchou du lectorat européen

Si les œuvres de Jirô Taniguchi sont fort bien réputées en Europe, c’est surtout lié à son amour pour la bande dessinée européenne, dont il est apparemment très friand. Ainsi, l’artiste comptait parmi les fans de Schuiten, Mattotti, Bilal, et Mœbius, qui ont certainement influencé son style.

Quoi qu’il en soit, cette réédition est une ode à la balade, à la découverte des rues de Tokyo, de sa pétillante vie nocturne. C’est aussi, et surtout, un one-shot loin des clichés, accessible, doux, mis en valeur par une édition des plus agréables, signée Casterman.

Crédit image : éditions Casterman