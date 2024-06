Blue Lock Tome 20

Le club allemand a remporté son premier match à la suite d'une remarquable combinaison entre Isagi et Kunigami. Profitant de cette fièvre ambiante, Ego dévoile une nouveauté retentissante dans le fonctionnement de la Ligue des néo-individualistes : la valeur marchande des joueurs est exposée aux yeux du monde entier ! Cette nouvelle règle impose à chaque participant de revoir sa stratégie et transforme radicalement la rivalité qui anime Kaiser et Isagi. C'est désormais au tour de Nagi, Mikage et Chigiri de se dresser face à Isagi, leur ex-coéquipier, qui brûle d'envie de marquer au cours de son prochain match.