Deux hommes qui s'aiment... à Téhéran

Amis d’enfance, Anjir et Zal sont maintenant des adultes amoureux, mais ils vivent en Iran où l’homosexualité est considérée comme un crime. Quand Zal est attaqué après avoir été vu en public avec un autre homme, Anjir devient encore plus déterminé à réaliser leur projet : il va devenir une femme et ils quitteront ensemble la ville pour commencer une nouvelle vie.

Cependant, à peine sorti de l'hôpital, Zal disparaît, laissant derrière lui un mot énigmatique qui pousse Anjir à partir à sa recherche. Suivant les indices et errant dans les clubs, les bibliothèques, les chambres d'hôtel et les musées de Téhéran, Anjir se rend vite compte qu'il est aussi suivi.

Cherchant l'amour et la paix, il devient évident que son chemin vers la liberté sera marqué par la violence. Poétique et subversif, Les larmes rouges sur la façade nous imprègne d’un portrait inoubliable des amours clandestines de Téhéran, touchant profondément nos cœurs et nos rétines.

Les éditions du Bruit du Monde nous en offrent un extrait en avant-première :

Né à Téhéran, Navid Sinaki est écrivain, poète et réalisateur. Ses œuvres ont été présentées dans des musées et galeries d'art à travers le monde, du musée de l'Histoire moderne de Stockholm au Lincoln Center de New York, en passant par le British Film Institute et la Cineteca Nacional de Mexico. Professeur à l'université de Californie, il vit à Los Angeles.