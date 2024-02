Maxton Hall. Tome 1, Sauve-moi

Ils viennent de mondes différents. Et pourtant, ils sont faits l'un pour l'autre. Argent, fêtes, pouvoir : Ruby Bell se fiche de tout cela. Depuis qu'elle a reçu une bourse pour étudier dans le prestigieux lycée de Maxton Hall, son seul objectif est de ne pas attirer l'attention sur elle et de travailler dur à la réalisation de son rêve de toujours : intégrer l'université d'Oxford. Surtout, Ruby tient à garder ses distances avec James Beaufort, le chef secret de l'école. Pour elle, il est trop arrogant, trop riche. Trop attirant. Mais quand Ruby découvre un secret qui pourrait ternir à jamais la réputation de la famille de James, tout se complique dans l'esprit et le coeur de la jeune femme. Si Ruby n'a jamais voulu faire partie de son monde, James ne lui laissera bientôt plus le choix que d'y entrer.