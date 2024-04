" Fais ce livre dans dix ans, fais-le dans vingt ans. Fais-le quand tu voudras mais fais-le ! Promets-moi de l'écrire " . François Mitterrand "Cet ouvrage est la réalisation de l'engagement que j'ai pris par une chaude soirée de juin 1994. La promesse aura attendu trois décennies avant de se muer en témoignage, où se dévoilent, par plans successifs, les visages multiples de ce personnage si secret. J'ai voulu montrer combien un homme - à plus forte raison un homme d'Etat - est plus proche de nous que ceux qui, dotés de recettes de communicants, sont revenus de tout sans être allés nulle part. Je laisse le soin au lecteur, à partir des différentes facettes de cet homme si singulier car pluriel, de se faire sa propre opinion. Comme une charade : " Et mon tout est un Président " . A. L. Un récit personnel d'exception qui mêle l'histoire du monde (Gorbatchev, Clinton, Thatcher), l'histoire de France, l'amour, l'amitié et la littérature.