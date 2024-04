Vivre de sports. Pour rester en forme

Des côtes du Pays basque à la pelouse du Stade de France, de la montagne à l'océan, le sport a toujours rythmé la vie de Bixente Lizarazu. Ski, surf, cyclisme, plongée sous-marine, jiu-jitsu brésilien : les nombreuses disciplines qu'il pratique chaque jour sont pour lui une fête et un élixir de jouvence. Dans ce livre, illustré de plus de cent photos, le champion du monde 1998 raconte pour la première fois, à travers son quotidien et ses aventures, comment cette passion est devenue une philosophie de vie. Athlète complet, Bixente distille au fil des pages ses secrets pour rester en forme et dribbler la routine, l'usure, la fatigue et les blessures. Le sport lui a tellement appris, le moment est venu pour lui de transmettre à son tour. Avec la volonté de donner envie. L'envie de bouger, d'aérer son esprit et de vivre de sports.