The American Roommate Experiment

Rosie Graham a un problème. Plusieurs, en fait. Elle vient de quitter un emploi bien rémunéré pour se consacrer à l'écriture de romans d'amour. Elle n'en a pas parlé à sa famille et souffre d'un terrible syndrome de la page blanche. Puis le plafond de son appartement new-yorkais s'écroule littéralement sur elle. Heureusement, elle dispose du double des clés de chez sa meilleure amie Catalina, partie en lune de miel. Mais Rosie ne sait pas que Lina a déjà prêté son appartement à son cousin Lucas. Les voici forcés de cohabiter. Et l'adorable Lucas semble vouloir venir à son secours tel un chevalier espagnol en armure étincelante pour l'aider à retrouver l'inspiration. Sauf qu'il se promène avec une serviette autour des hanches, a un sourire distrayant et un accent irrésistible. Oh, et il cuisine...