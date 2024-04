Un Duel avec le Seigneur Vampire

Avant que la lune se couche, ce sera fait. Nous serons liés par le sang. En tant que demoiselle de la forge, Floriane fournit armes et armures aux chasseurs de son hameau afin qu'ils protègent le monde contre les Vampires. Elle sait que telle est sa place... jusqu'à la nuit de la Lune de Sang. Pour sauver son frère du seigneur vampire Ruvan et de ses armées, Floriane se lance dans la bataille. Elle est prête à y laisser sa vie, mais ce n'est pas sa mort que Ruvan désire. C'est Floriane elle-même, car selon lui, elle est la clef qui mettra fin à la malédiction dont souffre son peuple. Contrainte de se lier à son ennemi dans un rituel magique, Floriane découvre que Ruvan n'est pas le monstre qu'elle croyait. Très vite, elle ne sait plus si elle doit rester fidèle aux siens ou se fier à l'homme qui est en passe de lui voler son coeur... Une nouvelle romance magique dans l'univers d'Un pacte avec le roi elfe