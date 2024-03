Tempête sur Kinlochleven

Cameron Brodie est un flic de Glasgow. Un veuf solitaire, qui comme tout le monde endure les transformations causées par le changement climatique : avec la perturbation des courants océaniques, l'Ecosse est devenue en ce milieu du vingt et unième siècle une terre quasi polaire. Quand son chef lui demande de se rendre dans les Highlands où le corps d'un journaliste d'investigation a été retrouvé dans un tunnel de glace, Brodie décide d'accepter cette improbable mission. C'est que son médecin vient de lui annoncer qu'il ne lui reste que six mois à vivre et qu'aller à Kinlochleven, dans les montagnes de Mamores, est son unique chance de revoir Addie, sa fille unique, avec laquelle il n'a plus aucun contact depuis dix ans, depuis la mort de sa femme. Et c'est justement Addie qui a découvert la dépouille de Charles Younger en faisant des relevés sur la station météo qu'elle a installée dans une zone à l'écart de tout. Alors qu'une tempête de glace s'annonce, Brodie s'envole vers les Hébrides intérieures avec la médecin légiste chargée de l'épauler... Dans ce passionnant roman qui dépeint un futur proche terriblement vraisemblable, Peter May nous immerge dans des paysages aussi grandioses qu'inquiétants. Quels dangereux secrets recèlent ces montagnes lointaines et inhospitalières, qui ont conduit au meurtre d'un homme atteint d'étranges lésions pulmonaires ? Quel dialogue un père et une fille séparés par des années d'incompréhension vont-ils parvenir à nouer ? Avec maestria, Peter May emporte son lecteur dans un maelstrom de rebondissements et d'émotions.