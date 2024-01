Beautiful Sinner

Une plongée au coeur des ténèbres, aux côtés d'un homme à l'âme tachée de sang. A 18 ans, Eden Santoro n'a pas peur des monstres : elle aime Alhan, le plus dangereux d'entre eux. A 20 ans, tout a changé : elle fuit désormais Alhan et ce qu'il représente, le danger, les douleurs du passé, leur passion détruite... Mais, tapi dans l'ombre, son ancien amant rôde toujours, et il ne lui laisse pas le choix : elle doit replonger dans sa Colombie natale, dans l'univers sombre des trafics d'armes, dans les yeux si perturbants du monstre qu'elle a aimé. Forcée de cohabiter avec lui, Eden va découvrir que les mystères qui l'entourent sont plus inquiétants que jamais.