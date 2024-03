Imaginez un ancien hôtel, niché dans un hameau de montagne déserté l'hiver depuis les années 60, et dont la route d'accès se ferme au 15 décembre pour rouvrir au 15 mars. Imaginez un couple qui décide de s'y installer à l'année et de vivre les émerveillements et les peurs d'un hivernage de 3 mois, à 1 600 mètres d'altitude, coupé du monde par la neige et les avalanches. Avec Au coeur de l'hiver, Jean-Marc Rochette nous partage son installation dans le massif des Ecrins et nous offre un formidable récit d'aventure intimiste.