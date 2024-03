Au bout de La Route, au bord du précipice

L'intrigue est simple, elle a été magnifiquement incarnée au cinéma par Viggo Mortensen il y a 15 ans dans l'adaptation hollywoodienne réalisée par John Hillcoat : un homme et son fils marchent en direction du sud, dans un univers où tout est mort ou presque. L'apocalypse a déjà eu lieu, les survivants sont rares, le monde a basculé dans la barbarie et l'avenir est bouché... Mais le père est là pour protéger son fils, pour l'emmener là où il ne pourrait aller seul.

Leur vie est concentrée dans un caddie de supermarché qu'ils poussent le long d'une route interminable. Quelque part entre Beckett et Mad Max, ce road-trip existentiel met en lumière les paradoxes et les fragilités de la filiation et, partant, de l'idée même de prolonger l'existence de l'espèce humaine. Un thème qui en 15 ans est passé au-devant des préoccupations de nos sociétés confrontées à l'annonce de leur effondrement tout proche.

Ligne foncée, ligne froissée

On avait vu des bouts de planches et des images partagées par Manu Larcenet sur les réseaux sociaux. On sentait que ce projet était au moins aussi sombre que les pages les plus noires de Blast et les planches du Rapport de Brodeck : force est de constater que le résultat ne vient pas contredire ces premières impressions. Très fidèle au roman de Cormac McCarthy, l'adaptation publiée chez Dargaud est asphyxiante, elle noie les deux pauvres personnages dans un univers dévasté, à l'horizon aussi plombé que le futur qui attend le père et le fils.

Les décors gris, laiteux, texturés rappellent à première vue le travail de Hermann sur sa série Jeremiah, mais, en regardant de plus près, on découvre que Larcenet a plutôt tout mis en oeuvre pour contrer la ligne claire. Ses personnages sont des masses sombres striées par des veines noires : que ce soit les plis des vêtements, la trame des étoffes, les ombres sur la peau. Jamais de lignes droites ou de courbes régulières, les traits sont sinueux, retors, emmêlés, comme l'univers dans lequel se dépatouillent les derniers survivants.

Souvent proches de la gravure, les dessins de Larcenet sont mis en scène avec un sens de la rythmique extrêmement aiguisé, qui permet de passer sans transition d'une scène d'action à de longs silences de marche, qui ponctuent de cadavres, de restes humains, le parcours de ces deux pauvres humains qui s'accrochent à un très maigre espoir. Le dessinateur passe avec la même aisance de très gros plans détaillés à des vues d'ensemble ou les silhouettes se distinguent à peine, il rend palpable le froid, les odeurs de mort, d'eau croupie et de charogne. À travers les ruines et les décombres, il laisse entrevoir les traces d'un monde qui n'est plus, le nôtre, celui qui a été jadis celui du père et qui ne reviendra jamais.

L'espoir au bout de La route

Si le gris se teinte parfois de nuances roses ou ocres, tout reste terne, jusqu'à la toute fin du récit où le blanc des décors semble presque aveuglant, traduisant visuellement la page blanche qui s'ouvre pour le survivant une fois qu'on aura refermé l'album. Non sans avoir une dernière fois contemplé ce ciel bouché, où les nuages s'enroulent les uns sur les autres, dans une pleine page qui rappelle les plus belles gravures de Gustave Doré quand, lui aussi, consacrait le meilleur de son art à mettre en images les chefs-d'œuvre de la littérature.

On reste bouche bée, sidéré, par une telle violence sourde, par la boucherie qu'est l'aventure humaine quand les hommes cessent de bâtir le monde et en sont réduits à l'affronter pour tenter de survivre. Un projet dont on sait d'emblée qu'il est voué à l'échec. Car la mort, douce ou violente, finit toujours par avoir le dernier mot.

Loin de se laisser abattre par l'absurdité de ce voyage, Manu Larcenet semble déployer la saleté du smog permanent, les nuances de gris, les écorchures et les plaies, comme si de ces multiples nuances de désastre pouvait surgir une sorte de beauté désespérée du monde.

En mettant des images sur le récit effroyable de Cormac McCarthy, Larcenet démontre qu'à force de broyer du noir, on peut y discerner mille nuances et que de la violence et de la solitude, de l'abandon de toute foi en l'espèce humaine, peut surgir une très grande œuvre graphique. À défaut de rendre espoir en l'Humanité, elle confirme toute la force et l'émotion que peut concentrer une œuvre magistrale de fiction.