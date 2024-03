La vie m'a réservé bien des surprises. Faire des épreuves de la vie une force pour avancer sereinement !

De l'épreuve du cancer de son compagnon, certainement la plus importante de sa vie, Véronika Loubry a choisi de faire une force. Comme elle l'a toujours fait. Elle, l'ancienne animatrice du PAF qui a décidé d'arrêter une carrière à son zénith pour s'occuper de ses deux enfants, Thylane et Ayrton, loin du star-system. Elle, l'influenceuse aux 214k abonnés sur les réseaux sociaux, partage sa vie au quotidien auprès de ceux qu'elle nomme affectueusement ses "Insta-amies". Elle, la femme de 55 ans, qui a fait de la lutte contre le diktat de l'âge son cheval de bataille. Dans ce récit émaillé de souvenirs et d'anecdotes, Véronika Loubry se livre comme elle ne l'avait encore jamais fait. Son enfance à Saint-Brévin, sa formidable ascension médiatique dans les années 90 couronnée par un 7 d'or de la meilleure animatrice en 2000, la maternité privilégiée à sa carrière, sa fille Thylane Blondeau élue plus beau visage du monde de l'année 2018, sa vie actuelle dans le Sud de la France, sa célébrité soudaine et inattendue sur Instagram, mais aussi ses moments difficiles : son mari qui l'a quittée et ses difficultés financières... Epanouie, la businesswoman et nouvelle star des réseaux sociaux donne les clés de son bonheur pour avancer sereinement dans le train de la vie. Elle propose ici tous ses conseils pour tenir bon face aux épreuves, ce qui l'a aidée à se relever, son énergie inarrêtable et la bienveillance dont elle a fait son mantra.