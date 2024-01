Cours de japonais ! Tome 1, apprendre l'écriture

Découvrez, comprenez, progressez. Tout le monde le sait, le japonais est une langue complexe qui nécessite beaucoup de temps d'apprentissage. Grâce à sa connaissance approfondie de la langue et à un sens de la pédagogie qui lui est propre, Julien Fontanier a créé une méthode spécifique qui a déjà facilité la vie de milliers d'apprenants. Découvrez-la aujourd'hui pour apprendre les bases de l'écriture japonaise en plus de 30 leçons et exercices. Dans ce livre : - le premier tome d'un série de 3 ouvrages (l'écriture, la grammaire, la conjugaison) ; - plus de 30 cours avec leurs exercices et les corrections dédiées ; - un bilan et tous les conseils de Julien pour apprendre plus facilement.