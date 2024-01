Amours et autres obsessions

L'amour, c'est comme la tombola : pas facile de tirer le bon numéro. Question de chance ou de... lucidité ? Hypnothérapeute, Ellen O'Farrell mène une existence agréable dans la maison excentrique du bord de mer qu'elle a héritée de ses grands-parents. Même si elle enchaîne les aventures, elle est en quête de stabilité sentimentale et rêve d'avoir une relation durable. Ce qui pourrait se concrétiser avec le charmant Patrick Scott. Mais ce père célibataire est harcelé par son ex-petite amie, prête à tout pour rester dans la course, y compris à traquer sa rivale. La plume de Liane Moriarty, observatrice mordante de la comédie humaine, ausculte nos peurs, notre obsession du bonheur et notre stupide conviction que l'amour, c'est tout blanc ou tout noir... au risque d'y voir flou ! Une intrigue psychologique bien rythmée. Télé-Loisirs. Un drôle de triangle amoureux. Liane Moriarty ne laisse aucun répit à ses héros. Le Parisien week-end. Traduit de l'anglais (Australie) par Béatrice Taupeau.